IBM a officiellement annoncé la disponibilité générale de sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) et de données, WatsonX. Présentée initialement lors de la conférence IBM Think au début de l'année, WatsonX est prête à résoudre une pléthore de défis auxquels les entreprises sont confrontées lors de l'extension de leurs charges de travail en matière d'intelligence artificielle.

La suite intègre trois composants principaux :

watsonx.ai

wattonx.data

watsonx.governance

La première paire de composants est actuellement disponible, la partie suivante - l'instrumentalité de gouvernance - devrait être déployée plus tard dans l'année. WatsonX est un guichet unique permettant aux entreprises d'accéder à l'ensemble de leur portefeuille de données, qu'elles se trouvent sur site ou dans un environnement en nuage.

L'une des caractéristiques remarquables de WatsonX est sa capacité à permettre aux utilisateurs non techniques d'explorer les données grâce à un accès en libre-service sur une plateforme collaborative. IBM envisage d'amplifier encore cette caractéristique avec son plan d'amélioration de watsonx.data pour capitaliser sur watsonx.ai. Cette mise à jour planifiée vise à permettre aux utilisateurs de découvrir, d'améliorer, d'affiner et de visualiser les données en utilisant le langage naturel de manière dynamique.

IBM a indiqué que plus de 150 entreprises ont eu un accès préalable à WatsonX dans le cadre d'un programme de prévisualisation technologique. Parmi les exemples, citons une collaboration avec la NASA pour la construction d'un modèle fondamental d'analyse de données géospatiales, et avec Wimbledon pour la génération de commentaires perspicaces sur le tennis.

IBM ne s'arrête pas en si bon chemin. Au cours de l'année prochaine, l'entreprise technologique de premier plan a l'intention d'améliorer WatsonX par le biais de mises à jour considérables. Kareem Yusuf, vice-président senior de la gestion des produits et de la croissance chez IBM Software, a souligné qu'IBM vise à étendre les scénarios d'utilisation des modèles fondamentaux de WatsonX.

Tout comme AppMaster.io, une plateforme no-code de premier plan qui aide les utilisateurs à créer des applications web, backend et mobiles rapidement et à moindre coût, WatsonX vise à rendre l'accessibilité à l'IA plus rationalisée, plus rentable et plus simplifiée pour les entreprises.