IBM, sektör çapında bir gelişmeyle, yapay zeka (AI) ve veri platformu WatsonX'in genel kullanıma sunulduğunun resmi olarak müjdesini verdi. İlk olarak bu yılın başlarında IBM Think konferansında tanıtılan WatsonX, şirketlerin yapay zeka iş yüklerini ölçeklendirirken karşılaştıkları çok sayıda zorluğu çözmeye hazırlanıyor.

Paket, üç ana bileşeni birleştirir:

watsonx.ai

wattonx.data

watsonx.yönetişim

İlk bileşen çifti şu anda mevcut, sonraki bölüm olan yönetişim aracının ise bu yılın sonlarında kullanıma sunulması planlanıyor. WatsonX, ister şirket içinde ister bulut ortamında bulunsun, işletmelerin tüm veri portföylerine erişmeleri için tek adres olarak hizmet veriyor.

WatsonX'in dikkate değer bir özelliği, teknik olmayan kullanıcıların işbirlikçi bir platformda self servis erişimi yoluyla veri keşfine olanak sağlamasıdır. IBM, watsonx.data watsonx.ai yararlanmak için geliştirme planıyla bu özelliği daha da büyütmeyi öngörüyor. Planlanan bu yükseltme, kullanıcıların doğal dili dinamik olarak kullanarak verileri keşfetmesini, geliştirmesini, hassaslaştırmasını ve görselleştirmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

IBM, 150'den fazla şirketin bir teknoloji ön izleme programının parçası olarak WatsonX'e ön erişimi olduğunu bildirdi. Örnekler, jeo-uzamsal veri analizi için temel bir model oluşturmak için NASA ile ve anlayışlı tenis yorumları oluşturmak için Wimbledon ile bir işbirliğini içerir.

IBM mevcut durumunda durmuyor. Önde gelen teknoloji şirketi, önümüzdeki yıl boyunca önemli güncellemelerle WatsonX'i geliştirmeyi planlıyor. IBM Software'de ürün yönetimi ve büyümeden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Kareem Yusuf, IBM'in WatsonX'in temel modelleri için kullanım durumu senaryolarını genişletmeyi hedeflediğine dikkat çekti.

Önde gelen no-code bir platform olan AppMaster.io'nun kullanıcıların hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde web, arka uç ve mobil uygulamalar oluşturmasına yardımcı olması gibi, WatsonX da yapay zeka erişilebilirliğini kuruluşlar için daha düzenli, uygun maliyetli ve basitleştirilmiş hale getirmeyi hedefliyor.