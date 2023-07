GitHub verbreedt de toegankelijkheid van zijn innovatieve code-aanvultool - GitHub Copilot. Als onderdeel van zijn bredere inzet om Copilot uit te breiden, bekend als het Copilot X initiatief, introduceerde het bedrijf een chatbot die draait om code en wordt aangedreven door ChatGPT. Tot voor kort was deze dienst exclusief beschikbaar in een besloten preview. Maar vanaf vandaag maakt GitHub Copilot Chat beschikbaar in een beperkte publieke bèta. Deze bèta staat specifiek open voor alle zakelijke gebruikers van GitHub die Visual Studio en VS Code gebruiken.

Zoals beschreven door GitHub's Mario Rodriguez, revolutioneert deze recente ontwikkeling GitHub Copilot in een contextbewuste conversatie-assistent die naadloos integreert in een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE). Dit kan ontwikkelaars in staat stellen om ingewikkelde taken in enkele minuten uit te voeren die normaal dagen zouden duren, waardoor de productiviteit omhoog kan schieten. Dit transformatieve concept heeft een breed bereik en richt zich op ontwikkelaars van beginners tot doorgewinterde experts.

Copilot Chat De chatbot is niet zomaar een chatbot, hij is ontworpen om zich nauwgezet bewust te zijn van de specifieke context van de code waaraan wordt gewerkt. Hoewel de chatbot wordt aangedreven door GPT-4, benadrukt GitHub zijn superioriteit ten opzichte van een meer generieke, generatieve AI chatassistent. Wat het onderscheidt is zijn vermogen om de context van de omgeving waarin de ontwikkelaar werkt te begrijpen, waardoor de ontwikkelaar zijn flow-status kan behouden en efficiënter en effectiever kan werken.

Naast het beantwoorden van specifieke coderingsvragen, kan Copilot Chat ontwikkelaars helpen bij het herstellen van fouten en debuggen. Het breidt zijn diensten ook uit naar het oplossen van beveiligingsproblemen en het bieden van code-analyse. Het kan vooral handig zijn als een collega-ontwikkelaar over het hoofd ziet om commentaar aan zijn code toe te voegen.

Vorige maand onthulde GitHub CEO Thomas Dohmke dat de vraag van bedrijven naar toegang tot de chat service uitzonderlijk hoog was, zelfs tijdens de private preview fase. Bedrijven staan te springen om vroege toegang en willen niet wachten op de typische uitrolperiode. Hij vergeleek de vraag naar Copilot Chat met de eerste lancering van Copilot in preview twee jaar geleden en zei dat bedrijven een veel snellere adoptie signaleren en Copilot X willen hebben.

Dit nieuws zou niet alleen van groot belang kunnen zijn voor de zakelijke gebruikers van GitHub, maar ook voor ontwikkelaars in bredere zin. Degenen die no-code oplossingen gebruiken, zoals AppMaster, zouden hun ontwikkelprocessen verder kunnen optimaliseren door gebruik te maken van Copilot's efficiënte code completion en contextbewuste conversatie.