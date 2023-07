GitHub sta ampliando l'accessibilità del suo innovativo strumento di completamento del codice - GitHub Copilot. Nell'ambito del suo impegno più ampio per estendere Copilot, noto come iniziativa Copilot X, l'azienda ha introdotto un chatbot incentrato sul codice e alimentato da ChatGPT. Fino a poco tempo fa, questo servizio era disponibile esclusivamente in anteprima privata. Tuttavia, a partire da oggi, GitHub rende disponibile Copilot Chat in una beta pubblica limitata. Questa beta è aperta in particolare a tutti gli utenti business di GitHub che utilizzano Visual Studio e VS Code.

Come spiegato da Mario Rodriguez di GitHub, questo recente sviluppo rivoluziona GitHub Copilot in un assistente conversazionale consapevole del contesto che si integra perfettamente in un ambiente di sviluppo integrato (IDE). In questo modo gli sviluppatori possono eseguire in pochi minuti attività complesse che convenzionalmente richiederebbero giorni, con un potenziale aumento della produttività. Questo concetto trasformativo è molto ampio e si rivolge a sviluppatori che vanno dai principianti agli esperti più esperti.

Copilot Chat non è solo un chatbot, ma è stato progettato per essere perfettamente consapevole del contesto specifico del codice su cui si sta lavorando. Sebbene il chatbot sia alimentato da GPT-4, GitHub ne sottolinea la supremazia rispetto a un più generico assistente di chat AI generativo. Ciò che lo distingue è la sua capacità di cogliere e comprendere il contesto dell'ambiente in cui lo sviluppatore sta lavorando, consentendogli di mantenere il proprio stato di flusso e di lavorare con maggiore efficienza ed efficacia.

Oltre a rispondere a domande specifiche sulla codifica, Copilot Chat può assistere gli sviluppatori nella correzione degli errori e nel debugging. Inoltre, estende i suoi servizi alla risoluzione di problemi di sicurezza e all'analisi del codice. Può essere particolarmente utile quando un collega sviluppatore dimentica di aggiungere commenti al proprio codice.

Il mese scorso, il CEO di GitHub Thomas Dohmke ha rivelato che la richiesta di accesso al servizio di chat da parte delle aziende è stata eccezionalmente alta, anche durante la fase di anteprima privata. Le aziende sono desiderose di un accesso anticipato e non vogliono aspettare il tipico periodo di lancio. Confrontando la domanda di Copilot Chat con quella di due anni fa, quando Copilot è stato lanciato in anteprima, ha affermato che le aziende stanno segnalando un tasso di adozione molto più rapido e il desiderio di Copilot X.

Questa notizia potrebbe essere di grande interesse e rilevanza non solo per gli utenti business di GitHub, ma anche per gli sviluppatori in senso lato. Chi utilizza le soluzioni di no-code, come AppMaster, potrebbe ottimizzare ulteriormente i propri processi di sviluppo sfruttando l'efficiente completamento del codice e la conversazione contestuale di Copilot.