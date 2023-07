GitHub poszerza dostępność swojego innowacyjnego narzędzia do uzupełniania kodu - GitHub Copilot. W ramach szerszego zobowiązania do rozszerzenia Copilota, znanego jako inicjatywa Copilot X, firma wprowadziła chatbota, który koncentruje się na kodzie i jest zasilany przez ChatGPT. Do niedawna usługa ta była dostępna wyłącznie w wersji prywatnej. Jednak od dziś GitHub udostępnia Copilot Chat w ograniczonej publicznej wersji beta. Ta wersja beta jest otwarta dla wszystkich użytkowników biznesowych GitHub, którzy korzystają z Visual Studio i VS Code.

Jak podkreślił Mario Rodriguez z GitHub, ten ostatni rozwój rewolucjonizuje GitHub Copilot w kontekstowego asystenta konwersacyjnego, który płynnie integruje się ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym (IDE). Może to umożliwić programistom wykonywanie skomplikowanych zadań w ciągu kilku minut, które tradycyjnie zajęłyby kilka dni, potencjalnie zwiększając produktywność. Ta transformacyjna koncepcja rzuca szeroką sieć, skierowaną do programistów, od początkujących po doświadczonych ekspertów.

Copilot Chat to nie tylko chatbot, został on zaprojektowany tak, aby być świadomym konkretnego kontekstu kodu, nad którym się pracuje. Chociaż chatbot jest zasilany przez GPT-4, GitHub podkreśla jego wyższość nad bardziej ogólnym, generatywnym asystentem czatu AI. Wyróżnia go zdolność do uchwycenia i zrozumienia kontekstu środowiska, w którym pracuje programista, umożliwiając mu utrzymanie stanu przepływu i pracę ze zwiększoną wydajnością i skutecznością.

Oprócz odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące kodowania, Copilot Chat może pomóc programistom w usuwaniu błędów i debugowaniu. Rozszerza również swoje usługi o rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem i analizę kodu. Może to być szczególnie przydatne, gdy inny programista przeoczy dodanie komentarzy do swojego kodu.

W zeszłym miesiącu dyrektor generalny GitHub, Thomas Dohmke, ujawnił, że popyt ze strony firm na dostęp do usługi czatu był wyjątkowo wysoki, nawet w fazie prywatnego podglądu. Firmy są chętne do wczesnego dostępu i nie chcą czekać na typowy okres wdrażania. Porównując popyt na Copilot Chat do czasu, gdy Copilot został początkowo uruchomiony w wersji zapoznawczej dwa lata temu, powiedział, że firmy sygnalizują znacznie szybsze tempo adopcji i chęć posiadania Copilot X.

Ta wiadomość może być bardzo interesująca i istotna nie tylko dla użytkowników biznesowych GitHub, ale także dla programistów w szerszym znaczeniu. Osoby korzystające z rozwiązań no-code, takich jak AppMaster, mogą jeszcze bardziej zoptymalizować swoje procesy programistyczne, wykorzystując wydajne uzupełnianie kodu Copilot i konwersacje kontekstowe.