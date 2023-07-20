تعمل GitHub على توسيع إمكانية الوصول إلى أداة إكمال التعليمات البرمجية المبتكرة - GitHub Copilot. كجزء من التزامها الأوسع بتوسيع برنامج Copilot ، المعروف باسم مبادرة Copilot X ، قدمت الشركة روبوت محادثة يتمحور حول الكود ويتم تشغيله بواسطة ChatGPT. حتى وقت قريب ، كانت هذه الخدمة متاحة حصريًا في معاينة خاصة. ومع ذلك ، بدءًا من اليوم ، توفر GitHub Copilot Chat في إصدار تجريبي عام محدود. هذا الإصدار التجريبي مفتوح على وجه التحديد لجميع مستخدمي GitHub للأعمال الذين يستخدمون Visual Studio و VS Code.

كما أوضح ماريو رودريغيز من GitHub ، أحدث هذا التطور الأخير ثورة في GitHub Copilot إلى مساعد محادثة مدرك للسياق يتكامل بسلاسة مع بيئة تطوير متكاملة (IDE). يمكن أن يؤدي ذلك إلى تمكين المطورين من أداء المهام المعقدة في دقائق والتي كانت تستغرق أيامًا بشكل تقليدي ، مما قد يؤدي إلى إرسال الإنتاجية عبر السقف. يلقي هذا المفهوم التحويلي بشبكة واسعة تستهدف المطورين الذين يتراوحون من المبتدئين إلى الخبراء المتمرسين.

إن Copilot Chat ليس مجرد روبوت محادثة ، فقد تم تصميمه ليكون على دراية بالسياق المحدد للكود الذي يتم العمل عليه. على الرغم من أن chatbot مدعوم من GPT-4 ، إلا أن GitHub يؤكد تفوقه على مساعد دردشة AI أكثر عمومية وتوليد. ما يميزه هو قدرته على فهم وفهم سياق البيئة التي يعمل فيها المطور ، مما يمكّن المطور من الحفاظ على حالة التدفق والعمل بكفاءة وفعالية متزايدة.

إلى جانب الإجابة على أسئلة الترميز المحددة ، يمكن Copilot Chat مساعدة المطورين في تصحيح الأخطاء وتصحيح الأخطاء. كما أنها توسع خدماتها لحل مشكلات الأمان وتوفير تحليل الكود. يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص عندما يتجاهل مطور زميل إضافة تعليقات إلى الكود الخاص به.

في الشهر الماضي ، كشف الرئيس التنفيذي لشركة GitHub Thomas Dohmke أن الطلب من الشركات للوصول إلى خدمة الدردشة كان مرتفعًا بشكل استثنائي ، حتى أثناء مرحلة المعاينة الخاصة. الشركات حريصة على الوصول المبكر ولا ترغب في انتظار فترة النشر النموذجية. وبمقارنة الطلب على Copilot Chat بالوقت الذي تم فيه إطلاق Copilot في البداية في المعاينة قبل عامين ، قال إن الشركات تشير إلى معدل اعتماد أسرع بكثير ورغبة في Copilot X.

قد تكون هذه الأخبار ذات أهمية وأهمية كبيرة ليس فقط لمستخدمي الأعمال في GitHub ، ولكن أيضًا للمطورين بمعنى أوسع. يمكن لأولئك الذين يستخدمون حلول no-code ، مثل AppMaster ، تحسين عمليات التطوير الخاصة بهم من خلال الاستفادة من إكمال أكواد Copilot الفعال والمحادثة الواعية بالسياق.