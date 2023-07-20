GitHub, yenilikçi kod tamamlama aracı GitHub Copilot'un erişilebilirliğini genişletiyor. Copilot X girişimi olarak bilinen Copilot'u genişletmeye yönelik daha geniş taahhüdünün bir parçası olarak şirket, kodun etrafında toplanan ve ChatGPT tarafından desteklenen bir chatbot'u tanıttı. Yakın zamana kadar, bu hizmet yalnızca özel bir önizlemede mevcuttu. Ancak, bugünden itibaren GitHub, Copilot Chat sınırlı bir genel beta sürümünde kullanıma sunuyor. Bu beta özellikle Visual Studio ve VS Code kullanan tüm GitHub işletme kullanıcılarına açıktır.

GitHub'dan Mario Rodriguez tarafından ana hatlarıyla belirtildiği gibi, bu son gelişme, GitHub Copilot'ta devrim yaratarak entegre bir geliştirme ortamına (IDE) sorunsuz bir şekilde entegre olan bağlama duyarlı bir konuşma asistanına dönüşüyor. Bu, geliştiricilerin geleneksel olarak günler sürecek olan karmaşık görevleri dakikalar içinde gerçekleştirmelerini sağlayabilir ve potansiyel olarak üretkenliği tavana ulaştırabilir. Bu dönüştürücü konsept, yeni başlayanlardan deneyimli uzmanlara kadar uzanan geliştiricileri hedefleyen geniş bir ağ oluşturur.

Copilot Chat yalnızca bir sohbet robotu değildir, üzerinde çalışılan belirli kod bağlamının ayrıntılı olarak farkında olacak şekilde tasarlanmıştır. Sohbet robotu GPT-4 tarafından desteklense de GitHub, daha genel, üretken bir yapay zeka sohbet asistanı üzerindeki üstünlüğünü vurguluyor. Onu diğerlerinden ayıran şey, geliştiricinin içinde çalıştığı ortamın bağlamını kavrama ve anlama kapasitesidir, bu da geliştiricinin akış durumunu sürdürmesine ve artan verimlilik ve etkinlikle çalışmasına olanak tanır.

Copilot Chat belirli kodlama sorularını yanıtlamanın yanı sıra, geliştiricilere hataları düzeltme ve hata ayıklama konusunda yardımcı olabilir. Ayrıca, güvenlik sorunlarını çözmek ve kod analizi sağlamak için hizmetlerini genişletir. Bir geliştirici, kodlarına yorum eklemeyi gözden kaçırdığında özellikle yararlı olabilir.

Geçen ay, GitHub CEO'su Thomas Dohmke, işletmelerin sohbet hizmetine erişim talebinin, özel önizleme aşamasında bile olağanüstü yüksek olduğunu açıkladı. Şirketler erken erişim için can atıyorlar ve tipik kullanıma sunma dönemini beklemek istemiyorlar. Copilot Chat olan talebi, Copilot'un iki yıl önce ön izleme olarak ilk kez başlatıldığı zamanla karşılaştırarak, şirketlerin çok daha hızlı bir benimseme oranının ve Copilot X için bir arzunun sinyallerini verdiğini söyledi.

Bu haber, yalnızca GitHub'ın işletme kullanıcıları için değil, aynı zamanda daha geniş anlamda geliştiriciler için de önemli ilgi ve alaka olabilir. AppMaster gibi no-code çözümler kullananlar, Copilot'un verimli kod tamamlama ve bağlama duyarlı konuşma özelliğinden yararlanarak geliştirme süreçlerini daha da optimize edebilir.