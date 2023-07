GitHub élargit l'accessibilité de son outil innovant de complétion de code - GitHub Copilot. Dans le cadre de son engagement à étendre Copilot, connu sous le nom d'initiative Copilot X, l'entreprise a introduit un chatbot centré sur le code et alimenté par ChatGPT. Jusqu'à récemment, ce service était exclusivement disponible en avant-première privée. Cependant, à partir d'aujourd'hui, GitHub met Copilot Chat à disposition dans une version bêta publique limitée. Cette version bêta est spécifiquement ouverte à tous les utilisateurs professionnels de GitHub qui utilisent Visual Studio et VS Code.

Comme le souligne Mario Rodriguez de GitHub, ce développement récent révolutionne GitHub Copilot en un assistant conversationnel contextuel qui s'intègre de manière transparente dans un environnement de développement intégré (IDE). Cela peut permettre aux développeurs d'effectuer en quelques minutes des tâches complexes qui auraient traditionnellement pris des jours, ce qui pourrait faire exploser leur productivité. Ce concept transformateur s'adresse aux développeurs, qu'ils soient débutants ou experts chevronnés.

Copilot Chat n'est pas seulement un chatbot, il a été conçu pour être parfaitement conscient du contexte spécifique du code sur lequel on travaille. Bien que le chatbot soit alimenté par GPT-4, GitHub souligne sa suprématie par rapport à un assistant de chat génératif plus générique. Ce qui le distingue, c'est sa capacité à saisir et à comprendre le contexte de l'environnement dans lequel le développeur travaille, ce qui permet à ce dernier de maintenir son état de flux et de travailler avec une efficacité et une efficience accrues.

En plus de répondre à des questions spécifiques sur le codage, Copilot Chat peut aider les développeurs à rectifier les erreurs et à déboguer. Il étend également ses services à la résolution des problèmes de sécurité et à l'analyse du code. Il peut être particulièrement utile lorsqu'un collègue développeur oublie d'ajouter des commentaires à son code.

Le mois dernier, Thomas Dohmke, PDG de GitHub, a révélé que la demande d'accès des entreprises au service de chat était exceptionnellement élevée, même pendant la phase de prévisualisation privée. Les entreprises sont avides d'un accès anticipé et ne veulent pas attendre la période de déploiement habituelle. Comparant la demande pour Copilot Chat à celle enregistrée lors du lancement initial de Copilot en avant-première il y a deux ans, il a déclaré que les entreprises signalent un taux d'adoption beaucoup plus rapide et un désir d'accéder à Copilot X.

Cette nouvelle pourrait s'avérer très intéressante et pertinente non seulement pour les utilisateurs professionnels de GitHub, mais aussi pour les développeurs au sens large. Ceux qui utilisent des solutions no-code, telles qu'AppMaster, pourraient optimiser davantage leurs processus de développement en tirant parti de la complétion de code efficace et de la conversation contextuelle de Copilot.