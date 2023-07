O GitHub está a alargar a acessibilidade da sua inovadora ferramenta de preenchimento de código - GitHub Copilot. Como parte de seu compromisso mais amplo para estender o Copilot, conhecido como a iniciativa Copilot X, a empresa introduziu um chatbot centrado no código e alimentado pelo ChatGPT. Até recentemente, este serviço estava disponível exclusivamente numa pré-visualização privada. No entanto, a partir de hoje, o GitHub está a disponibilizar o Copilot Chat numa versão beta pública limitada. Esta versão beta está especificamente aberta a todos os utilizadores empresariais do GitHub que utilizam o Visual Studio e o VS Code.

Conforme descrito por Mario Rodriguez do GitHub, este desenvolvimento recente revoluciona o GitHub Copilot em um assistente de conversação com reconhecimento de contexto que se integra perfeitamente a um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE). Isto pode permitir que os programadores realizem tarefas complexas em minutos que, convencionalmente, demorariam dias, aumentando potencialmente a produtividade. Este conceito transformador é muito abrangente, visando programadores que vão desde principiantes a especialistas experientes.

Copilot Chat não é apenas um chatbot, foi concebido para estar intrinsecamente consciente do contexto específico do código que está a ser trabalhado. Embora o chatbot seja alimentado pelo GPT-4, o GitHub enfatiza a sua supremacia em relação a um assistente de chat de IA mais genérico e generativo. O que o distingue é a sua capacidade de captar e compreender o contexto do ambiente em que o programador está a trabalhar, permitindo-lhe manter o seu estado de fluxo e trabalhar com maior eficiência e eficácia.

Para além de responder a questões específicas de codificação, o Copilot Chat pode ajudar os programadores a retificar erros e a depurar. Também alarga os seus serviços à resolução de problemas de segurança e à análise de código. Pode ser particularmente útil quando um colega programador se esquece de adicionar comentários ao seu código.

No mês passado, o CEO do GitHub, Thomas Dohmke, revelou que a procura de acesso ao serviço de chat por parte das empresas era excecionalmente elevada, mesmo durante a fase de pré-visualização privada. As empresas estão ansiosas pelo acesso antecipado e não querem esperar pelo período de lançamento típico. Comparando a procura de Copilot Chat com a de quando o Copilot foi inicialmente lançado em pré-visualização, há dois anos, afirmou que as empresas estão a assinalar uma taxa de adoção muito mais rápida e um desejo de ter o Copilot X.

Esta notícia pode ser de grande interesse e relevância não só para os utilizadores empresariais do GitHub, mas também para os programadores num sentido mais amplo. Aqueles que utilizam soluções no-code, como o AppMaster, podem otimizar ainda mais os seus processos de desenvolvimento, tirando partido do eficiente preenchimento de código e da conversação contextual do Copilot.