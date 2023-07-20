GitHub 正在扩大其创新代码完成工具--GitHub Copilot 的可访问性。作为扩展 Copilot（即 Copilot X 计划）的更广泛承诺的一部分，该公司推出了一个以代码为中心、由 ChatGPT 支持的聊天机器人。直到最近，这项服务还只是私人预览版。不过，从今天起，GitHub 将在有限的公开测试版中提供Copilot Chat 。该测试版特别向所有使用 Visual Studio 和 VS Code 的 GitHub 企业用户开放。

正如 GitHub 的马里奥-罗德里格斯（Mario Rodriguez）所述，这一最新进展将 GitHub Copilot 彻底改变为一个上下文感知对话助手，可无缝集成到集成开发环境（IDE）中。这将使开发人员能够在几分钟内完成传统上需要数天才能完成的复杂任务，从而使工作效率大幅提高。这个变革性的概念覆盖面很广，目标用户包括从初学者到经验丰富的专家。

Copilot Chat 它不仅是一个聊天机器人，还被设计成能准确感知正在处理的代码的具体环境。虽然该聊天机器人由 GPT-4 提供支持，但 GitHub 强调它比更通用的生成式人工智能聊天助手更胜一筹。它的与众不同之处在于能够掌握和理解开发人员工作环境的上下文，使开发人员保持流畅状态，提高工作效率和效果。

除了回答具体的编码问题，Copilot Chat 还能帮助开发人员纠正错误和进行调试。它的服务范围还扩展到解决安全问题和提供代码分析。当其他开发人员忽略了在代码中添加注释时，它尤其有用。

上个月，GitHub 首席执行官托马斯-多姆克（Thomas Dohmke）透露，即使在私人预览阶段，企业对访问聊天服务的需求也异常高涨。企业迫切希望尽早使用该服务，而不愿等待通常的推出期。他将Copilot Chat 的需求量与两年前 Copilot 最初推出预览版时的需求量进行了比较，并表示企业对 Copilot X 的采用率和需求量要快得多。

这一消息不仅对 GitHub 的企业用户，而且对更广泛意义上的开发人员都具有重大意义。使用no-code 解决方案（如AppMaster）的开发人员可以利用 Copilot 的高效代码自动补全和上下文感知对话功能进一步优化开发流程。