GitHub erweitert die Zugänglichkeit seines innovativen Tools zur Code-Vervollständigung - GitHub Copilot. Als Teil seines umfassenden Engagements zur Erweiterung von Copilot, bekannt als Copilot X-Initiative, hat das Unternehmen einen Chatbot eingeführt, der sich um Code dreht und von ChatGPT betrieben wird. Bis vor kurzem war dieser Dienst ausschließlich in einer privaten Vorschau verfügbar. Ab heute jedoch stellt GitHub Copilot Chat in einer begrenzten öffentlichen Beta-Version zur Verfügung. Diese Beta ist speziell für alle GitHub-Business-Nutzer gedacht, die Visual Studio und VS Code verwenden.

Wie Mario Rodriguez von GitHub erläutert, revolutioniert diese jüngste Entwicklung den GitHub Copilot zu einem kontextbewussten Konversationsassistenten, der sich nahtlos in eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) einfügt. Dadurch können Entwickler komplizierte Aufgaben in wenigen Minuten erledigen, für die sie sonst Tage gebraucht hätten, was die Produktivität in die Höhe treiben kann. Dieses transformative Konzept ist breit angelegt und richtet sich an Entwickler, die vom Anfänger bis zum erfahrenen Experten reichen.

Copilot Chat ist nicht nur ein Chatbot, sondern wurde so konzipiert, dass er den spezifischen Kontext des Codes, an dem gearbeitet wird, genau kennt. Obwohl der Chatbot von GPT-4 angetrieben wird, betont GitHub seine Überlegenheit gegenüber einem generischen, generativen KI-Chatassistenten. Was ihn von anderen unterscheidet, ist seine Fähigkeit, den Kontext der Umgebung, in der der Entwickler arbeitet, zu erfassen und zu verstehen, so dass der Entwickler seinen Flow-Zustand beibehalten und effizienter und effektiver arbeiten kann.

Neben der Beantwortung spezifischer Fragen zur Codierung kann Copilot Chat Entwickler bei der Fehlerbehebung und beim Debugging unterstützen. Auch die Lösung von Sicherheitsproblemen und die Code-Analyse gehören zu den Leistungen von . Es kann besonders nützlich sein, wenn ein anderer Entwickler es versäumt, Kommentare zu seinem Code hinzuzufügen.

Letzten Monat verriet GitHub-CEO Thomas Dohmke, dass die Nachfrage von Unternehmen nach einem Zugang zu dem Chat-Dienst außergewöhnlich hoch war, sogar während der privaten Vorschauphase. Die Unternehmen sind begierig auf einen frühen Zugang und wollen nicht auf die übliche Einführungszeit warten. Vergleicht man die Nachfrage nach Copilot Chat mit dem Start von Copilot in der Vorschauphase vor zwei Jahren, so stellt man fest, dass die Unternehmen eine viel schnellere Akzeptanz und den Wunsch nach Copilot X signalisieren.

Diese Nachricht könnte nicht nur für die geschäftlichen Nutzer von GitHub, sondern auch für Entwickler im weiteren Sinne von großem Interesse und Bedeutung sein. Diejenigen, die no-code Lösungen wie AppMaster verwenden, könnten ihre Entwicklungsprozesse weiter optimieren, indem sie die effiziente Code-Vervollständigung und kontextbezogene Konversation von Copilot nutzen.