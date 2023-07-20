GitHub расширяет доступность своего инновационного инструмента завершения кода - GitHub Copilot. В рамках расширения Copilot, известного как инициатива Copilot X, компания представила чат-бота, ориентированного на код и работающего на базе ChatGPT. До недавнего времени этот сервис был доступен только в закрытой предварительной версии. Однако с сегодняшнего дня GitHub открывает ограниченную публичную бета-версию Copilot Chat. В бета-версии могут принять участие все бизнес-пользователи GitHub, использующие Visual Studio и VS Code.

По словам представителя GitHub Марио Родригеса (Mario Rodriguez), последняя разработка революционизирует GitHub Copilot, превращая его в контекстно-ориентированный разговорный помощник, который легко интегрируется в интегрированную среду разработки (IDE). Это позволит разработчикам за считанные минуты выполнять сложные задачи, на которые раньше уходили дни, что в перспективе приведет к резкому росту производительности. Эта инновационная концепция охватывает широкий круг разработчиков - от начинающих до опытных экспертов.

Copilot Chat Это не просто чат-бот, он был разработан таким образом, чтобы тонко понимать конкретный контекст кода, над которым ведется работа. Хотя чатбот работает на базе GPT-4, GitHub подчеркивает его превосходство над более общими, генеративными ИИ-помощниками. Его отличает способность улавливать и понимать контекст среды, в которой работает разработчик, что позволяет ему сохранять состояние потока и работать с большей эффективностью и результативностью.

Помимо ответов на конкретные вопросы по кодированию, Copilot Chat может помочь разработчикам в устранении ошибок и отладке. Кроме того, его услуги распространяются на решение проблем безопасности и анализ кода. Это может быть особенно полезно, когда коллега-разработчик упускает из виду добавление комментариев к своему коду.

В прошлом месяце генеральный директор GitHub Томас Дохмек (Thomas Dohmke) сообщил, что спрос со стороны компаний на доступ к чату был чрезвычайно высок даже на этапе закрытого предварительного просмотра. Компании стремятся получить ранний доступ и не хотят ждать обычного периода развертывания. Сравнивая спрос на Copilot Chat с тем, как Copilot был запущен в предварительной версии два года назад, он сказал, что компании сигнализируют о гораздо более быстром принятии и желании получить Copilot X.

Эта новость может представлять значительный интерес и актуальность не только для бизнес-пользователей GitHub, но и для разработчиков в более широком смысле. Те, кто использует решения no-code, такие как AppMaster, могут еще больше оптимизировать свои процессы разработки, используя эффективное завершение кода и контекстно-зависимое общение Copilot.