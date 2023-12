Een nieuw tijdperk van codecreatie koesteren: de generatieve AI-innovaties van Amazon Lex onthuld

De toekomst van botontwikkeling heeft een revolutionaire stap voorwaarts gezet met de onthulling door Amazon van Amazon Lex, hun geavanceerde tool die is ontworpen om genuanceerde chatbotinterfaces te creëren. Het is intrigerend dat ontwikkelaars nu natuurlijke basistaal kunnen gebruiken om chatbots te bouwen en te verbeteren, wat de kracht illustreert die wordt benut door de ontluikende generatieve AI-mogelijkheden van het platform.

Ontwikkelaars kunnen nu de taken die de service moet uitvoeren, op een eenvoudige manier onder woorden brengen, zoals een hotelboeking waarin de gegevens van de gast en de betaalmethode zijn vermeld. Dit werd gedemonstreerd in een bedrijfsblogpost die de functionaliteit onder de aandacht bracht.

Deze innovatie stuwt het platform vooruit door ontwikkelaars in staat te stellen het tijdrovende proces te vermijden van het handmatig ontwerpen van elk onderdeel van de bot, zoals intenties, potentiële paden, aanwijzingen en botreacties, om er maar een paar te noemen. Sandeep Srinivasan, Senior Product Manager van Amazon Lex bij AWS, benadrukte dit gemakkelijke toegangsniveau in een recent interview.

Een opvallend kenmerk van Amazon Lex is het aangeboren vermogen om door complexe mens-bot-interacties te navigeren. In situaties waarin het platform een ​​onduidelijk deel van een gesprek tegenkomt, vertrouwt het op een AI-fundamenteel groottaalmodel (LLM), geselecteerd door de maker van de bot, om een ​​helpende hand te bieden.

De nieuwste verbeteringen omvatten ook een ingebouwde functie waarmee chatbots autonoom algemene vragen (FAQ's) kunnen afhandelen. Ontwikkelaars definiëren de primaire functies van de bot, waarna een geïntegreerde AI het roer overneemt en antwoorden ophaalt van een aangewezen bron om vragen van gebruikers te beantwoorden.

Amazon Lex breidt zijn mogelijkheden uit met een nieuwe ingebouwde QnAIntent-functie, waardoor het vraag-en-antwoordproces rechtstreeks in het intentieframework wordt opgevouwen. Deze functie maakt gebruik van een LLM om een ​​goedgekeurde kennisbron te doorzoeken op zoek naar een relevant antwoord. Deze functie, die momenteel wordt herzien, is gebaseerd op basismodellen die zijn ondergebracht op Amazon Bedrock, een dienst die een groot aantal FM-opties biedt van talloze AI-bedrijven. Srinivasan merkte op dat ze van plan zijn om in de toekomst uit te breiden naar andere LLM's.

Kathleen Carley, een vooraanstaande professor aan het CyLab Security and Privacy Institute aan de Carnegie Mellon University, bestempelde Amazon Lex als een systeem dat verschillende subsystemen omvat, waarvan er vele generatieve AI herbergen. Carley suggereert dat het inbedden van een groot taalmodel in Amazon Lex zorgt voor nauwkeurigere en natuurlijkere antwoorden op standaardvragen van bots.

Om zijn AI-vaardigheid te vergroten, richt Amazon zich op het bouwen van zijn eigen LLM, met de codenaam 'Olympus'. Dit model, afgestemd op de eisen van Amazon, bevat maar liefst 2 biljoen parameters en presteert daarmee beter dan OpenAI's GPT-4, die over 1 biljoen parameters beschikt.

De recente ontwikkelingen in Amazon Lex zouden een codeerrevolutie kunnen veroorzaken, aangedreven door generatieve AI. Ontwikkelaars beginnen ChatGPT uit te testen voor codeeropdrachten, wat potentieel laat zien, vooral in codebeoordelingstaken.

Deze snelgroeiende technologie zal waarschijnlijk van invloed zijn op de manier waarop we eenvoudigere tools gebruiken die weinig technische kennis vereisen, zoals low-code en no-code platforms, waaronder platforms als AppMaster . Codeerassistenten zoals GitHub Copilot intensiveren nu hun rol, van code-uitleg tot updatesamenvattingen en beveiligingscontroles, waarbij ze nieuwe trends in het ontwikkelingslandschap voorspellen.