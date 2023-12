Coltivare una nuova era nella creazione di codice: svelate le innovazioni dell'intelligenza artificiale generativa di Amazon Lex

Il futuro dello sviluppo dei bot ha fatto un passo avanti rivoluzionario con la presentazione da parte di Amazon di Amazon Lex, il loro sofisticato strumento progettato per creare interfacce chatbot sfumate. Curiosamente, gli sviluppatori possono ora utilizzare il linguaggio naturale di base per costruire e migliorare i chatbot, illustrando la potenza sfruttata dalle fiorenti capacità di intelligenza artificiale generativa della piattaforma.

Gli sviluppatori possono ora articolare le attività che richiedono che il servizio implementi in modo semplice, come la prenotazione di un hotel che includa i dettagli degli ospiti e il metodo di pagamento. Ciò è stato dimostrato in un post sul blog aziendale che ha portato la funzionalità alla ribalta.

Questa innovazione spinge avanti la piattaforma consentendo agli sviluppatori di evitare il lungo processo di progettazione manuale di ciascun componente del bot come intenti, percorsi potenziali, prompt e risposte del bot, solo per citarne alcuni. Sandeep Srinivasan, Senior Product Manager di Amazon Lex presso AWS, ha sottolineato questa facilità di accesso in una recente intervista.

Una caratteristica distintiva di Amazon Lex è la sua innata capacità di gestire complesse interazioni uomo-bot. Nelle situazioni in cui la piattaforma si imbatte in una parte poco chiara di una conversazione, si affida a un modello LLM (fondamentale) di intelligenza artificiale, selezionato dal creatore del bot, per dare una mano.

Gli ultimi miglioramenti comprendono anche una funzionalità integrata che consente ai chatbot di gestire autonomamente le query comuni (FAQ). Gli sviluppatori definiscono le funzioni primarie del bot, quindi un'intelligenza artificiale integrata prende il timone e recupera le risposte da una fonte designata per rispondere alle domande degli utenti.

Amazon Lex sta ampliando le proprie capacità con una nuova funzionalità QnAIntent integrata, che integra il processo di domande e risposte direttamente nel framework degli intenti. Questa funzionalità attinge a un LLM per esplorare una fonte di conoscenza approvata per una risposta pertinente. Questa funzionalità, attualmente in fase di revisione, si basa su modelli di base ospitati su Amazon Bedrock, un servizio che offre una serie di opzioni FM di numerose aziende di intelligenza artificiale. Srinivasan ha sottolineato il loro obiettivo di espandersi ad altri LLM in futuro.

Kathleen Carley, eminente professoressa presso il CyLab Security and Privacy Institute della Carnegie Mellon University, ha designato Amazon Lex come un sistema che comprende diversi sottosistemi, molti dei quali ospitano un'intelligenza artificiale generativa. Carley suggerisce che l'integrazione di un modello linguistico di grandi dimensioni in Amazon Lex garantisce risposte più accurate e naturali alle domande standard dei bot.

Promuovendo le sue capacità di intelligenza artificiale, Amazon si concentra sulla costruzione del suo LLM proprietario, nome in codice "Olympus". Questo modello, realizzato su misura per soddisfare le richieste di Amazon, trasporta l'incredibile cifra di 2 trilioni di parametri, superando il GPT-4 di OpenAI che vanta 1 trilione di parametri.

I recenti progressi di Amazon Lex potrebbero innescare una rivoluzione della codifica guidata dall’intelligenza artificiale generativa. Gli sviluppatori stanno iniziando a testare ChatGPT per le assegnazioni di codifica, mostrando il potenziale, soprattutto nelle attività di revisione del codice.

Questa tecnologia in forte espansione probabilmente influenzerà il modo in cui utilizziamo strumenti più semplici che richiedono poche conoscenze tecniche, come piattaforme low-code e no-code, comprese piattaforme come AppMaster . Gli assistenti di codifica come GitHub Copilot stanno ora intensificando i loro ruoli, dalla spiegazione del codice all'aggiornamento del riepilogo e dei controlli di sicurezza, prevedendo le nuove tendenze nel panorama dello sviluppo.