Kod Oluşturmada Yeni Bir Çağı Beslemek: Amazon Lex'in Üretken Yapay Zeka Yenilikleri Ortaya Çıktı

Bot geliştirmenin geleceği, Amazon'un incelikli sohbet robotu arayüzleri oluşturmak için tasarlanmış gelişmiş bir araç olan Amazon Lex piyasaya sürmesiyle devrim niteliğinde bir adım attı. Şaşırtıcı bir şekilde, geliştiriciler artık sohbet robotları oluşturmak ve geliştirmek için temel doğal dili kullanabiliyor; bu da platformun gelişen üretken yapay zeka yetenekleri aracılığıyla elde edilen gücü gösteriyor.

Geliştiriciler artık, konukların ayrıntılarını ve ödeme yöntemini içeren bir otel rezervasyonu gibi hizmetin uygulamasını gerektiren görevleri basit bir şekilde ifade edebiliyor. Bu, işlevselliği ön plana çıkaran bir şirket blog gönderisinde gösterildi.

Bu yenilik, geliştiricilerin, botun niyetler, potansiyel yollar, istemler ve Bot yanıtları gibi her bir bileşenini manuel olarak tasarlamaya yönelik zaman alıcı süreçten kaçınmasını sağlayarak platformu ileriye taşıyor. AWS'de Amazon Lex Kıdemli Ürün Müdürü Sandeep Srinivasan, yakın zamanda yapılan bir röportajda bu erişim kolaylığını vurguladı.

Amazon Lex öne çıkan bir özelliği, karmaşık insan-bot etkileşimlerinde gezinme konusunda doğuştan gelen yeteneğidir. Platform, bir konuşmanın belirsiz bir kısmına rastladığı durumlarda, yardım eli uzatmak için bot yaratıcısı tarafından seçilen yapay zeka temel büyük dil modeline (LLM) güveniyor.

En son geliştirmeler aynı zamanda sohbet robotlarının ortak sorguları (SSS'ler) bağımsız olarak ele almasına olanak tanıyan yerleşik bir özelliği de içeriyor. Geliştiriciler botun temel işlevlerini tanımlar, ardından entegre bir yapay zeka kontrolü ele alır ve kullanıcı sorgularını yanıtlamak için belirlenmiş bir kaynaktan yanıtlar getirir.

Amazon Lex, soru-cevap sürecini doğrudan amaç çerçevesine katan yeni bir yerleşik QnAIntent özelliğiyle yeteneklerini artırıyor. Bu özellik, uygun bir yanıt için onaylanmış bir bilgi kaynağını araştırmak amacıyla Yüksek Lisans'tan yararlanır. Şu anda incelenmekte olan bu özellik, çok sayıda yapay zeka firmasından çeşitli FM seçenekleri sunan bir hizmet olan Amazon Bedrock barındırılan temel modellere dayanmaktadır. Srinivasan gelecekte diğer LLM'leri de kapsayacak şekilde genişlemeyi hedeflediklerini belirtti.

Carnegie Mellon Üniversitesi CyLab Güvenlik ve Gizlilik Enstitüsü'nde seçkin bir profesör olan Kathleen Carley, Amazon Lex, çoğu üretken yapay zekayı barındıran çeşitli alt sistemleri kapsayan bir sistem olarak tanımladı. Carley Amazon Lex büyük bir dil modeli yerleştirmenin, botlardan gelen standart sorulara daha doğru ve doğal yanıtlar verilmesini sağladığını öne sürüyor.

Amazon, yapay zeka yeteneğini daha da ileriye taşıyarak, kod adı 'Olympus' olan tescilli LLM'yi oluşturmaya odaklanıyor. Amazon taleplerine uyacak şekilde özel olarak tasarlanan bu model, 2 trilyonluk şaşırtıcı bir parametre taşıyor ve OpenAI'nin 1 trilyon parametreye sahip GPT-4'ünden daha iyi performans gösteriyor.

Amazon Lex Lex'teki son gelişmeler, üretken yapay zekanın yönlendirdiği bir kodlama devrimini ateşleyebilir. Geliştiriciler kodlama ödevleri için ChatGPT'yi test etmeye başlıyor ve özellikle kod inceleme görevlerinde potansiyel gösteriyor.

Bu gelişen teknolojinin, AppMaster gibi platformlar da dahil olmak üzere low-code ve no-code platformlar gibi çok az teknik bilgi gerektiren daha basit araçları nasıl kullandığımızı etkilemesi muhtemeldir. GitHub Copilot gibi kodlama asistanları artık kod açıklamasından güncelleme özetine ve güvenlik kontrollerine kadar rollerini artırıyor ve geliştirme ortamındaki yeni eğilimleri tahmin ediyor.