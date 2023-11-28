رعاية عصر جديد من إنشاء الأكواد البرمجية: الكشف عن ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدية من Amazon Lex

اتخذ مستقبل تطوير الروبوتات خطوة ثورية إلى الأمام مع كشف أمازون عن Amazon Lex ، وهي أداتها المتطورة المصممة لإنشاء واجهات روبوتات الدردشة الدقيقة. ومن المثير للاهتمام أنه يمكن للمطورين الآن استخدام اللغة الطبيعية الأساسية لبناء وتعزيز روبوتات الدردشة، مما يوضح القوة التي يتم تسخيرها من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية المزدهرة للمنصة.

يمكن للمطورين الآن توضيح المهام التي يحتاجون إلى الخدمة لتنفيذها بطريقة مباشرة، مثل حجز الفندق الذي يشمل تفاصيل الضيوف وطريقة الدفع. وقد تم توضيح ذلك في منشور مدونة للشركة والذي سلط الضوء على الوظيفة.

يدفع هذا الابتكار النظام الأساسي إلى الأمام من خلال تمكين المطورين من تجنب العملية المستهلكة للوقت المتمثلة في التصميم اليدوي لكل مكون من مكونات الروبوت مثل المقاصد والمسارات المحتملة والمطالبات واستجابات الروبوت على سبيل المثال لا الحصر. أكد Sandeep Srinivasan ، كبير مديري منتجات Amazon Lex في AWS، على سهولة الوصول هذه في مقابلة أجريت معه مؤخرًا.

إحدى الميزات البارزة في Amazon Lex هي قدرتها الفطرية على التنقل في التفاعلات المعقدة بين الإنسان والروبوت. في المواقف التي تتعثر فيها المنصة في جزء غير واضح من المحادثة، فإنها تعتمد على نموذج اللغة التأسيسي الكبير للذكاء الاصطناعي (LLM)، الذي اختاره منشئ الروبوت، لتقديم يد المساعدة.

تشمل التحسينات الأخيرة أيضًا ميزة مدمجة تسمح لروبوتات الدردشة بالتعامل بشكل مستقل مع الاستعلامات الشائعة (FAQs). يحدد المطورون الوظائف الأساسية للروبوت، ثم يتولى الذكاء الاصطناعي المتكامل القيادة ويجلب الاستجابات من مصدر معين للإجابة على استفسارات المستخدم.

تعمل Amazon Lex على تعزيز قدراتها من خلال ميزة QnAIntent الجديدة والمدمجة، مما يؤدي إلى دمج عملية الأسئلة والأجوبة مباشرة في إطار الهدف. تستفيد هذه الميزة من LLM للبحث عن مصدر معرفي معتمد للحصول على استجابة ذات صلة. وتعتمد هذه الميزة، التي هي قيد المراجعة حاليًا، على النماذج الأساسية الموجودة على Amazon Bedrock ، وهي خدمة تقدم مجموعة من خيارات FM من العديد من شركات الذكاء الاصطناعي. وأشار Srinivasan إلى هدفهم بالتوسع ليشمل حاملي شهادات LLM أخرى في المستقبل.

Kathleen Carley ، الأستاذة المتميزة في معهد CyLab للأمن والخصوصية بجامعة كارنيجي ميلون، صنفت Amazon Lex كنظام يشمل العديد من الأنظمة الفرعية، العديد منها يؤوي الذكاء الاصطناعي التوليدي. يقترح Carley أن تضمين نموذج لغة كبير في Amazon Lex يضمن استجابات أكثر دقة وطبيعية للأسئلة القياسية من الروبوتات.

لتعزيز براعتها في مجال الذكاء الاصطناعي، تركز Amazon على بناء برنامج LLM خاص بها، والذي يحمل الاسم الرمزي "Olympus". يحمل هذا النموذج، المصمم ليناسب متطلبات Amazon ، 2 تريليون معلمة مذهلة، متفوقًا على GPT-4 الخاص بـ OpenAI الذي يضم 1 تريليون معلمة.

يمكن للتطورات الأخيرة في Amazon Lex أن تثير ثورة في البرمجة يقودها الذكاء الاصطناعي التوليدي. بدأ المطورون في اختبار ChatGPT لتعيينات الترميز، وإظهار الإمكانات، خاصة في مهام مراجعة التعليمات البرمجية.

من المرجح أن تؤثر هذه التكنولوجيا المزدهرة على كيفية استخدامنا لأدوات أكثر وضوحًا تتطلب القليل من المعرفة التقنية، مثل الأنظمة الأساسية low-code والتي no-code ، بما في ذلك الأنظمة الأساسية مثل AppMaster . يعمل مساعدو البرمجة مثل GitHub Copilot الآن على تعزيز أدوارهم، بدءًا من شرح التعليمات البرمجية وحتى ملخص التحديث والفحوصات الأمنية، والتنبؤ بالاتجاهات الجديدة في مشهد التطوير.