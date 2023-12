Promovendo uma nova era de criação de código: reveladas as inovações de IA generativa do Amazon Lex

O futuro do desenvolvimento de bots deu um passo revolucionário com o lançamento do Amazon Lex pela Amazon, sua ferramenta sofisticada projetada para criar interfaces de chatbot diferenciadas. Curiosamente, os desenvolvedores agora podem utilizar linguagem natural básica para construir e aprimorar chatbots, ilustrando o poder aproveitado pelos crescentes recursos de IA generativa da plataforma.

Os desenvolvedores agora podem articular as tarefas que exigem que o serviço implemente de maneira direta, como uma reserva de hotel que inclua os detalhes dos hóspedes e a forma de pagamento. Isso foi demonstrado em uma postagem no blog da empresa que trouxe a funcionalidade para o centro das atenções.

Essa inovação impulsiona a plataforma, capacitando os desenvolvedores a evitar o processo demorado de projetar manualmente cada componente do bot, como intenções, caminhos potenciais, prompts e respostas do bot, para citar alguns. Sandeep Srinivasan, gerente sênior de produtos do Amazon Lex na AWS, enfatizou essa facilidade de acesso em uma entrevista recente.

Um recurso de destaque do Amazon Lex é sua capacidade inata de navegar em interações complexas entre humanos e bots. Em situações em que a plataforma se depara com uma parte pouco clara de uma conversa, ela depende de um modelo de linguagem grande (LLM) fundamental de IA, selecionado pelo criador do bot, para ajudar.

As melhorias mais recentes também incluem um recurso integrado que permite aos chatbots lidar de forma autônoma com consultas comuns (FAQs). Os desenvolvedores definem as funções primárias do bot e, em seguida, uma IA integrada assume o comando e busca respostas de uma fonte designada para responder às dúvidas do usuário.

Amazon Lex está aumentando seus recursos com um novo recurso integrado QnAIntent, integrando o processo de perguntas e respostas diretamente na estrutura de intenção. Este recurso utiliza um LLM para vasculhar uma fonte de conhecimento aprovada em busca de uma resposta pertinente. Esse recurso, que está atualmente em revisão, depende de modelos básicos acomodados no Amazon Bedrock, um serviço que oferece uma série de opções de FM de inúmeras empresas de IA. Srinivasan observou seu objetivo de expandir para outros LLMs no futuro.

Kathleen Carley, professora ilustre do CyLab Security and Privacy Institute da Carnegie Mellon University, designou Amazon Lex como um sistema que abrange vários subsistemas, muitos dos quais abrigam IA generativa. Carley sugere que incorporar um grande modelo de linguagem no Amazon Lex garante respostas mais precisas e naturais a perguntas padrão de bots.

Promovendo suas proezas em IA, Amazon está focada na construção de seu LLM proprietário, codinome ‘Olympus’. Este modelo, adaptado para atender às demandas da Amazon, carrega impressionantes 2 trilhões de parâmetros, superando o GPT-4 da OpenAI, que possui 1 trilhão de parâmetros.

Os recentes avanços no Amazon Lex podem desencadear uma revolução na codificação impulsionada pela IA generativa. Os desenvolvedores estão começando a testar o ChatGPT para tarefas de codificação, mostrando potencial, especialmente em tarefas de revisão de código.

Essa tecnologia florescente provavelmente influenciará a forma como utilizamos ferramentas mais simples que exigem pouco conhecimento técnico, como plataformas low-code e no-code, incluindo plataformas como AppMaster . Assistentes de codificação como o GitHub Copilot agora estão intensificando suas funções, desde a explicação do código até o resumo da atualização e verificações de segurança, prevendo novas tendências no cenário de desenvolvimento.