Boyce-Codd normale vorm (BCNF)

In de context van relationele databases is Boyce-Codd Normal Form (BCNF) een cruciaal principe dat tot doel heeft gegevensredundantie te verminderen en de gegevensintegriteit te verbeteren door ervoor te zorgen dat elke tabel in een database voldoet aan specifieke normalisatieregels. BCNF, bedacht door Raymond F. Boyce en Edgar F. Codd in 1974, wordt beschouwd als een geavanceerde progressie van de Derde Normaalvorm (3NF). Het biedt een strenger criterium voor ontwerpefficiëntie en voorkomt bepaalde soorten update-afwijkingen, die kunnen leiden tot inconsistenties of onnauwkeurige informatieopslag in databases.

Om BCNF te begrijpen, moet men eerst kennis maken met het concept van functionele afhankelijkheden. In een databasetabel bestaat er sprake van een functionele afhankelijkheid wanneer de waarden in een of meer kolommen (of attributen) de waarden in een andere kolom bepalen. Als een primaire sleutel uit één enkele kolom bestaat, is deze afhankelijkheid triviaal en onproblematisch. Er kunnen echter problemen optreden met samengestelde sleutels, dit zijn primaire sleutels die uit meerdere kolommen bestaan. Om dergelijke problemen te voorkomen schrijft BCNF voor dat voor elke niet-triviale functionele afhankelijkheid (X → Y) in een tabel, X een superkey moet zijn (of een minimale set kolommen) die elke rij in de tabel op unieke wijze identificeert.

Het implementeren van BCNF omvat het proces waarbij tabellen die niet aan het criterium voldoen, worden opgedeeld in kleinere tabellen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat elke resulterende tabel voldoet aan BCNF. Dit helpt bij het verminderen van afwijkingen bij updates, het minimaliseren van gegevensduplicatie en het garanderen van de logische consistentie van de database. De decompositie is verliesvrij, wat betekent dat de originele informatie kan worden opgehaald door de ontlede tabellen samen te voegen zonder dat er gegevensverlies of duplicatie optreedt.

BCNF is echter niet zonder beperkingen, aangezien er af en toe geen BCNF-behoudende ontledingen kunnen bestaan. In dergelijke gevallen kan het toepassen van technieken zoals het gebruik van nulwaarden of surrogaatsleutels ertoe bijdragen dat het BCNF-doel gedeeltelijk wordt bereikt. Hoewel BCNF strengere voorwaarden stelt dan 3NF, zorgt het voor een meer genormaliseerd en efficiënt databaseontwerp.

