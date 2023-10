In de context van gebruikersauthenticatie verwijst "Salt" naar een willekeurige, unieke en niet-geheime reeks tekens die wordt gegenereerd om te worden gecombineerd met het wachtwoord van een gebruiker voordat het hashingproces plaatsvindt. Het belangrijkste doel van het gebruik van een salt in het authenticatieproces is het verbeteren van de beveiliging van gebruikerswachtwoorden tegen verschillende bedreigingen, waaronder voornamelijk bedreigingen die voortkomen uit woordenboekaanvallen, regenboogtabellen en vooraf berekende hash-aanvallen.

Als een no-code platform garandeert AppMaster de veiligheid van gebruikersauthenticatie in de applicaties die het genereert door robuuste salt-generatietechnieken te implementeren. Dit houdt in dat AppMaster een geschikt en veilig randomisatieproces gebruikt om voor elke gebruiker een unieke salt te genereren, waardoor het verhoogde beveiligingsniveau behouden blijft dat vereist is voor gebruikersaccounts, vooral in backend-applicaties. AppMaster 's op Go(golang) gebaseerde backend-applicaties en de webapplicaties gebouwd met behulp van het Vue3-framework zijn uitgerust met de nodige salt-generatie- en wachtwoord-hashing-mechanismen om gebruikersaccounts te beveiligen.

In een typisch authenticatieproces wordt, na ontvangst van het leesbare wachtwoord van een gebruiker, dit gecombineerd met de overeenkomstige salt-waarde, en de resulterende string ondergaat een hash-proces om een ​​wachtwoord-hash te creëren. Deze wachtwoordhash wordt vervolgens veilig opgeslagen in het systeem en dient als basis voor het verifiëren van de authenticiteit van de inloggegevens van gebruikers. Tijdens het proces van gebruikersauthenticatie wordt een wachtwoord-hash die in realtime wordt gegenereerd door het gegeven wachtwoord samen te voegen met de opgeslagen salt-waarde, vergeleken met de opgeslagen wachtwoord-hash. Als de twee hashwaarden overeenkomen, worden de inloggegevens van de gebruiker als geldig beschouwd en wordt toegang tot de gewenste bronnen verleend.

De toepassing van salt in een context van gebruikersauthenticatie dient talloze doeleinden, die elk een cruciale rol spelen bij het waarborgen van de veiligheid en integriteit van gebruikersaccounts. Enkele van deze doeleinden zijn onder meer:

Door een salt-waarde in het hash-proces op te nemen, nemen de moeite en de tijd die nodig zijn om een ​​woordenboekaanval met succes uit te voeren exponentieel toe, omdat de aanvaller de hash-waarde voor elke wachtwoord-salt-combinatie in het woordenboek zou moeten berekenen. Dit verkleint aanzienlijk de kansen dat een aanvaller hierin slaagt en helpt gebruikersaccounts te beschermen tegen hacking. Weerstand tegen regenboogtabelaanvallen: Een regenboogtabel is een vooraf berekende datastructuur die de hashwaarden bevat die overeenkomen met een groot aantal mogelijke wachtwoorden. Aanvallers gebruiken doorgaans regenboogtabellen om wachtwoorden te reverse-engineeren op basis van hun hashwaarden. Het gebruik van unieke zouten voor elke gebruiker maakt regenboogtafelaanvallen echter onpraktisch, omdat de aanvaller compleet nieuwe regenboogtabellen zou moeten genereren voor elke gebruikte zoutwaarde. Bijgevolg worden de computerinspanning en de opslagvereisten die nodig zijn voor het uitvoeren van een succesvolle regenboogtafelaanval onoverkomelijk.

Voorkomen van hash-botsingen: Hash-functies zijn deterministisch, wat betekent dat dezelfde invoer altijd dezelfde uitvoer zal produceren. Wanneer twee verschillende invoerwaarden resulteren in dezelfde hash-uitvoerwaarde, vindt er een hash-botsing plaats. In de context van wachtwoordhashing leiden botsingen tot een grotere kans voor een aanvaller om het wachtwoord van een gebruiker met succes te raden. Door voor elke gebruiker een unieke salt te gebruiken, wordt het echter zeer onwaarschijnlijk dat twee gebruikers met dezelfde of soortgelijke wachtwoorden samenvallende hashwaarden in het systeem zullen hebben. Salts dienen dus om de kans op hash-botsingen te verkleinen en de beveiliging van gebruikersaccounts verder te versterken.

Het is van cruciaal belang op te merken dat, hoewel salts de beveiliging van wachtwoordopslag en gebruikersauthenticatie verbeteren, ze geen wondermiddel zijn tegen alle soorten aanvallen. Effectief wachtwoordbeheer en beveiligingsmaatregelen moeten de implementatie van andere best practices op het gebied van beveiliging omvatten, zoals wachtwoordbeleid (lengte, tekentypen en complexiteitsvereisten), snelheidsbeperking en multi-factor authenticatie. Deze praktijken, in combinatie met het juiste zoutgebruik, verhogen de algehele beveiliging van gebruikersauthenticatiemechanismen in de gegenereerde applicaties.

Concluderend kunnen we stellen dat salts een onmisbare rol spelen bij het versterken van de veiligheid van gebruikersauthenticatieprocessen, met name door verdediging tegen woordenboekaanvallen, regenboogtafelaanvallen en hash-botsingen. Door gebruik te maken van de ingebouwde salt-generatiemogelijkheden van het AppMaster no-code platform kunnen ontwikkelaars ervoor zorgen dat hun applicaties worden uitgerust met een robuuste beveiligingslaag om ongeautoriseerde toegang tot gebruikersaccounts te voorkomen en gevoelige informatie te beschermen. Gecombineerd met andere best practices op het gebied van beveiliging biedt het opnemen van salts in wachtwoordhashing-processen een betrouwbaar en effectief middel om de authenticatiemechanismen in backend-, web- en mobiele applicaties te versterken.