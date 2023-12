L'innovatore europeo nel campo dell'intelligenza artificiale Mistral AI si aggiudica un round di finanziamento da 415 milioni di dollari

Mistral AI, una startup francese di intelligenza artificiale che compete con aziende del calibro di OpenAI, ha ufficialmente concluso il suo attesissimo evento di finanziamento della Serie A, accumulando l'impressionante cifra di 385 milioni di euro o 415 milioni di dollari utilizzando il tasso di cambio attuale. Come risultato di questa iniezione finanziaria, la società vanta ora una valutazione di 2 miliardi di dollari, conferma quanto riportato da Bloomberg. Allo stesso tempo, Mistral AI svela anche la sua piattaforma commerciale.

Arthur Mensch, co-fondatore e CEO di Mistral AI, in una dichiarazione, ha spiegato che sin dalla fondazione della società a maggio, si sono concentrati costantemente sulla creazione di una potenza europea nell'intelligenza artificiale generativa. Il loro approccio è incentrato su una tecnologia aperta, responsabile e decentralizzata.

Mistral AI aveva già rilasciato il suo modello inaugurale, etichettato Mistral 7B, lo scorso settembre. Questo ampio modello linguistico non è stato costruito per competere direttamente con modelli consolidati come GPT-4 o Claude 2. Questo modello è stato addestrato utilizzando un set di dati relativamente "piccolo" composto da circa 7 miliardi di parametri.

Il modello è stato distribuito con la licenza Apache 2.0. Questa licenza open source illimitata richiede solo l'attribuzione per l'uso o la replica. Il modello è stato sviluppato in modo discreto, sfruttando un set di dati proprietario e pesi non pubblicizzati.

Solo pochi giorni fa, i legislatori dell’UE hanno raggiunto un accordo politico. Le aziende specializzate in modelli fondazionali dovranno soddisfare alcuni requisiti di trasparenza e dovranno condividere le sintesi dei set di dati e la documentazione tecnica.

Mistral AI, tuttavia, prevede di monetizzare i suoi modelli fondamentali. Questo è il motivo alla base della decisione dell'azienda di inaugurare oggi la sua piattaforma di sviluppo in versione beta. Utilizzando questa piattaforma, altre entità aziendali possono pagare per utilizzare i modelli di Mistral AI tramite API.

Oltre al modello Mistral 7B (noto anche come “Mistral-tiny”), gli sviluppatori possono ora avere accesso al modello Mixtral 8x7B (“Mistral-small”). Questo modello incorpora una “rete di router” per elaborare i token di input e selezionare il gruppo di parametri più adatto per fornire una risposta.

Questo metodo consente un aumento dei parametri del modello mantenendo sotto controllo i costi e la latenza, poiché il modello sfrutta solo una frazione del set di parametri totale per token. In termini pratici, Mixtral ha un totale di 45 miliardi di parametri, ma ne distribuisce solo 12 miliardi per token. Pertanto, elabora input e genera output allo stesso ritmo e allo stesso costo di un modello 12B, ha spiegato la società in un post sul blog.

Anche il modello Mixtral 8x7B è stato diffuso sotto licenza Apache 2.0 ed è scaricabile gratuitamente. Un terzo modello, Mistral-medium, può essere trovato sulla piattaforma degli sviluppatori di Mistral. Si sostiene che superi gli altri modelli nella gamma Mistral AI ed è possibile accedervi solo tramite la piattaforma API a pagamento senza collegamento per il download disponibile.