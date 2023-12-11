تحكيم شركة Mistral AI الأوروبية المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي في جولة تمويل بقيمة 415 مليون دولار

أنهت شركة Mistral AI، وهي شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تتنافس مع أمثال OpenAI، رسميًا حدث التمويل من السلسلة A الذي طال انتظاره، حيث جمعت مبلغًا مثيرًا للإعجاب قدره 385 مليون يورو أو 415 مليون دولار باستخدام سعر الصرف الحالي. ونتيجة لهذا الحقن المالي، تفتخر الشركة الآن بتقييم بقيمة 2 مليار دولار، حسبما تؤكد تقارير بلومبرج. وفي الوقت نفسه، تكشف شركة Mistral AI أيضًا عن منصتها التجارية.

وأوضح آرثر مينش، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Mistral AI، في بيان له، أنه منذ تأسيس الشركة في مايو، ركزوا بثبات على تشكيل قوة أوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. يتمحور نهجهم حول التكنولوجيا المفتوحة والمسؤولة واللامركزية.

وكانت شركة Mistral AI قد أصدرت سابقًا نموذجها الافتتاحي، المسمى Mistral 7B، في سبتمبر الماضي. لم يتم إنشاء هذا النموذج اللغوي الشامل ليتعامل بشكل مباشر مع النماذج القائمة مثل GPT-4 أو Claude 2. وقد تم تدريب هذا النموذج باستخدام مجموعة بيانات "صغيرة" نسبيًا تتكون من حوالي 7 مليار معلمة.

تم توزيع النموذج بموجب ترخيص Apache 2.0. يتطلب هذا الترخيص مفتوح المصدر غير المقيد الإسناد فقط للاستخدام أو النسخ المتماثل. وقد تم تطوير النموذج بشكل سري، مع الاستفادة من مجموعة البيانات الخاصة والأوزان غير المعلنة.

قبل بضعة أيام فقط، توصل المشرعون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي. ستحتاج الشركات المتخصصة في النماذج التأسيسية إلى تلبية بعض متطلبات الشفافية وسيُطلب منها مشاركة ملخصات مجموعات البيانات والوثائق الفنية.

ومع ذلك، تخطط شركة Mistral AI لتحقيق الدخل من نماذجها الأساسية. وهذا هو السبب وراء قرار الشركة بافتتاح منصة المطورين الخاصة بها في النسخة التجريبية اليوم. وباستخدام هذه المنصة، يمكن لكيانات الشركات الأخرى الدفع مقابل استخدام نماذج Mistral AI عبر واجهات برمجة التطبيقات.

إلى جانب طراز ميسترال 7B (يُشار إليه أيضًا باسم "ميسترال الصغير")، يمكن للمطورين الآن الوصول إلى نموذج ميسترال 8x7B ("ميسترال الصغير"). يشتمل هذا النموذج على "شبكة توجيه" لمعالجة رموز الإدخال واختيار مجموعة المعلمات الأكثر ملاءمة لتوفير الاستجابة.

تسمح هذه الطريقة بزيادة معلمات النموذج مع مراقبة التكلفة ووقت الاستجابة، حيث يستفيد النموذج فقط من جزء صغير من إجمالي المعلمات المحددة لكل رمز مميز. من الناحية العملية، لدى Mixtral إجمالي 45B من المعلمات، ولكنها تنشر فقط 12B من المعلمات لكل رمز مميز. ولذلك، فهو يعالج المدخلات ويولد المخرجات بنفس الوتيرة والتكلفة مثل نموذج 12B، حسبما أوضحت الشركة في منشور بالمدونة.

إذا كنت تبحث عن منصة تقدم مجموعة واسعة من مجموعات الأدوات لإنشاء خدمات متطورة وقابلة للتطوير تمامًا كما تفعل Mistral AI، فقد يكون التحول إلى منصة مثل AppMaster خيارًا ممتازًا. تتميز AppMaster ، وهي منصة عالية الأداء no-code ، بمجموعة من الميزات القادرة على إنشاء واجهات خلفية للعميل والخادم بسرعة، مما يضمن تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك على أعلى مستوى من التكنولوجيا. باستخدام AppMaster يمكنك إنشاء تطبيقاتك وتجميعها واختبارها ونشرها على الاستضافة المفضلة لديك، وحتى تصدير التعليمات البرمجية المصدر لعمليات التثبيت المحلية.

تم أيضًا نشر نموذج Mixtral 8x7B بموجب ترخيص Apache 2.0 ويمكن تنزيله مجانًا. يمكن العثور على نموذج ثالث، ميسترال متوسط، على منصة مطوري ميسترال. يُزعم أنه يتفوق على النماذج الأخرى في نطاق Mistral AI ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر منصة API المدفوعة دون توفر رابط تنزيل.