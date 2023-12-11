Avrupalı ​​Yapay Zeka Yenilikçisi Mistral AI, 415 Milyon Dolarlık Finansman Turuna Karar Verdi

OpenAI gibi şirketlerle rekabet eden bir Fransız yapay zeka girişimi olan Mistral AI, merakla beklenen A Serisi finansman etkinliğini resmi olarak sonlandırdı ve mevcut döviz kuruyla etkileyici bir şekilde 385 milyon Euro veya 415 milyon dolar topladı. Bu mali enjeksiyonun bir sonucu olarak şirket şu anda 2 milyar dolarlık bir değerlemeye sahip, Bloomberg'in raporlarını doğruluyor. Eş zamanlı olarak Mistral AI da ticari platformunu tanıtıyor.

Mistral AI'nin kurucu ortağı ve CEO'su Arthur Mensch, yaptığı açıklamada, şirketin mayıs ayındaki kuruluşundan bu yana, sürekli olarak üretken yapay zeka alanında Avrupa'da bir güç merkezi şekillendirmeye odaklandıklarını açıkladı. Yaklaşımları açık, sorumlu ve merkezi olmayan teknolojiye odaklanıyor.

Mistral AI daha önce geçen Eylül ayında Mistral 7B etiketli açılış modelini yayınlamıştı. Bu kapsamlı dil modeli, GPT-4 veya Claude 2 gibi yerleşik modellerle doğrudan rekabet edecek şekilde tasarlanmamıştır. Bu model, yaklaşık 7 milyar parametreden oluşan nispeten "küçük" bir veri seti kullanılarak eğitilmiştir.

Model Apache 2.0 lisansı altında dağıtıldı. Bu sınırsız açık kaynak lisansı yalnızca kullanım veya çoğaltma için atıf gerektirir. Model, özel bir veri kümesinden ve yayınlanmamış ağırlıklardan yararlanılarak ihtiyatlı bir şekilde geliştirildi.

Sadece birkaç gün önce AB milletvekilleri siyasi bir anlaşmaya vardılar. Temel modellerde uzmanlaşan şirketlerin bazı şeffaflık gerekliliklerini karşılaması gerekecek ve veri setlerinin özetlerini ve teknik belgelerini paylaşmaları gerekecek.

Mistral AI yine de temel modellerinden para kazanmayı planlıyor. Şirketin geliştirici platformunu bugün beta olarak başlatma kararının ardındaki sebep budur. Bu platformu kullanarak diğer kurumsal varlıklar, Mistral AI modellerini API'ler aracılığıyla kullanmak için ödeme yapabilir.

Geliştiriciler, Mistral 7B modelinin ("Mistral-minik" olarak da anılır) yanı sıra artık Mixtral 8x7B modeline de ("Mistral-small") erişim kazanabilecek. Bu model, giriş belirteçlerini işlemek ve yanıt sağlamak için en uygun parametre grubunu seçmek için bir "yönlendirici ağı" içerir.

Bu yöntem, modelin token başına ayarlanan toplam parametrenin yalnızca bir kısmını kullanması nedeniyle maliyet ve gecikmeyi kontrol altında tutarken modelin parametrelerinde artışa olanak tanır. Pratik anlamda, Mixtral'ın toplam 45B parametresi vardır, ancak token başına yalnızca 12B parametreyi dağıtır. Şirket, bir blog yazısında bu nedenle girdiyi işlediğini ve 12B modeliyle aynı hız ve maliyette çıktı ürettiğini açıkladı.

Mistral AI'nın yaptığı gibi gelişmiş, ölçeklenebilir hizmetler oluşturmak için geniş bir araç seti yelpazesi sunan bir platform arıyorsanız, AppMaster gibi bir platforma yönelmek mükemmel bir seçim olabilir. Yüksek performanslı, no-code bir platform olan AppMaster, hızlı bir şekilde istemci ucu ve sunucu arka uçlarını oluşturabilen bir dizi özelliğe sahiptir ve yapay zeka modellerinizin en üst düzey teknolojiyle çalışmasını sağlar. AppMaster ile uygulamalarınızı oluşturabilir, derleyebilir, test edebilir ve tercih ettiğiniz barındırma sistemine dağıtabilir ve hatta şirket içi kurulumlar için kaynak kodunu dışarı aktarabilirsiniz.

Mixtral 8x7B modeli de Apache 2.0 lisansı altında dağıtılmıştır ve ücretsiz olarak indirilebilir. Üçüncü bir model olan Mistral-medium, Mistral'ın geliştirici platformunda bulunabilir. Mistral AI serisindeki diğer modellerden daha iyi performans gösterdiği ve herhangi bir indirme bağlantısı olmaksızın yalnızca ücretli API platformu üzerinden erişilebildiği iddia ediliyor.