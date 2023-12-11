欧洲人工智能创新者 Mistral AI 裁定一轮 4.15 亿美元融资

与 OpenAI 等公司竞争的法国人工智能初创公司 Mistral AI 已正式结束其备受期待的 A 轮融资活动，筹集了令人印象深刻的 3.85 亿欧元（按当前汇率计算 4.15 亿美元）。彭博社证实，此次注资后，该公司估值现已达到 20 亿美元。与此同时，Mistral AI 也推出了其商业平台。

Mistral AI 联合创始人兼首席执行官 Arthur Mensch 在一份声明中解释说，自 5 月份公司成立以来，他们坚定不移地致力于打造欧洲生成人工智能领域的强国。他们的方法以开放、负责任和去中心化的技术为中心。

Mistral AI 此前于去年 9 月发布了其首款模型，标记为 Mistral 7B。这种广泛的语言模型并不是为了直接与 GPT-4 或 Claude 2 等已建立的模型竞争而构建的。该模型是使用由大约 70 亿个参数组成的相对“小型”数据集进行训练的。

该模型是根据 Apache 2.0 许可证分发的。这种不受限制的开源许可证仅需要使用或复制的归属。该模型是利用专有数据集和未公开的权重谨慎开发的。

就在几天前，欧盟议员达成了一项政治协议。专门从事基础模型的公司将需要满足一些透明度要求，并且需要共享数据集的摘要和技术文档。

尽管如此，Mistral AI 仍计划将其基础模型货币化。这就是该公司决定今天推出其开发者平台测试版的原因。使用该平台，其他企业实体可以通过 API 付费使用 Mistral AI 的模型。

除了 Mistral 7B 模型（也称为“Mistral-tiny”）之外，开发人员现在还可以访问 Mixtral 8x7B 模型（“Mistral-small”）。该模型包含一个“路由器网络”来处理输入令牌并选择最合适的参数组来提供响应。

此方法允许增加模型参数，同时控制成本和延迟，因为模型仅利用每个代币总参数集的一小部分。实际上，Mixtral 共有 45B 个参数，但每个代币仅部署 12B 个参数。因此，该公司在博客文章中详细阐述了它以与 12B 模型相同的速度和成本处理输入并生成输出。

如果您正在寻找一个提供广泛工具包的平台来创建复杂的、可扩展的服务，就像 Mistral AI 那样，那么像AppMaster这样的平台可能是一个绝佳的选择。 AppMaster是一个高性能的no-code平台，拥有一套能够快速生成客户端和服务器后端的功能，确保您的 AI 模型在顶级技术上运行。借助AppMaster您可以创建、编译、测试应用程序并将其部署到您的首选托管，甚至导出本地安装的源代码。

Mixtral 8x7B 模型也已在 Apache 2.0 许可证下传播，并且可以免费下载。第三个模型，Mistral-medium，可以在 Mistral 的开发者平台上找到。据称，它的性能优于 Mistral AI 系列中的其他模型，并且只能通过付费 API 平台访问，没有可用的下载链接。