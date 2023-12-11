🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

欧洲人工智能创新者 Mistral AI 裁定一轮 4.15 亿美元融资

Dec 11, 2023
欧洲人工智能创新者 Mistral AI 裁定一轮 4.15 亿美元融资

与 OpenAI 等公司竞争的法国人工智能初创公司 Mistral AI 已正式结束其备受期待的 A 轮融资活动，筹集了令人印象深刻的 3.85 亿欧元（按当前汇率计算 4.15 亿美元）。彭博社证实，此次注资后，该公司估值现已达到 20 亿美元。与此同时，Mistral AI 也推出了其商业平台。

Mistral AI 联合创始人兼首席执行官 Arthur Mensch 在一份声明中解释说，自 5 月份公司成立以来，他们坚定不移地致力于打造欧洲生成人工智能领域的强国。他们的方法以开放、负责任和去中心化的技术为中心。

Mistral AI 此前于去年 9 月发布了其首款模型，标记为 Mistral 7B。这种广泛的语言模型并不是为了直接与 GPT-4 或 Claude 2 等已建立的模型竞争而构建的。该模型是使用由大约 70 亿个参数组成的相对“小型”数据集进行训练的。

该模型是根据 Apache 2.0 许可证分发的。这种不受限制的开源许可证仅需要使用或复制的归属。该模型是利用专有数据集和未公开的权重谨慎开发的。

就在几天前，欧盟议员达成了一项政治协议。专门从事基础模型的公司将需要满足一些透明度要求，并且需要共享数据集的摘要和技术文档。

尽管如此，Mistral AI 仍计划将其基础模型货币化。这就是该公司决定今天推出其开发者平台测试版的原因。使用该平台，其他企业实体可以通过 API 付费使用 Mistral AI 的模型。

除了 Mistral 7B 模型（也称为“Mistral-tiny”）之外，开发人员现在还可以访问 Mixtral 8x7B 模型（“Mistral-small”）。该模型包含一个“路由器网络”来处理输入令牌并选择最合适的参数组来提供响应。

此方法允许增加模型参数，同时控制成本和延迟，因为模型仅利用每个代币总参数集的一小部分。实际上，Mixtral 共有 45B 个参数，但每个代币仅部署 12B 个参数。因此，该公司在博客文章中详细阐述了它以与 12B 模型相同的速度和成本处理输入并生成输出。

如果您正在寻找一个提供广泛工具包的平台来创建复杂的、可扩展的服务，就像 Mistral AI 那样，那么像AppMaster这样的平台可能是一个绝佳的选择。 AppMaster是一个高性能的no-code平台，拥有一套能够快速生成客户端和服务器后端的功能，确保您的 AI 模型在顶级技术上运行。借助AppMaster您可以创建、编译、测试应用程序并将其部署到您的首选托管，甚至导出本地安装的源代码。

Mixtral 8x7B 模型也已在 Apache 2.0 许可证下传播，并且可以免费下载。第三个模型，Mistral-medium，可以在 Mistral 的开发者平台上找到。据称，它的性能优于 Mistral AI 系列中的其他模型，并且只能通过付费 API 平台访问，没有可用的下载链接。

相关帖子

Atlassian 将人工智能融入其云产品中，以促进人机交互协作
date Dec 12, 2023
Atlassian 将人工智能融入其云产品中，以促进人机交互协作
作为一项重大举措，Atlassian 在整个云平台上推出了人工智能功能，从而提升了用户体验。
Automation AI Software
欧盟朝着建立人工智能系统新监管框架迈进
date Dec 12, 2023
欧盟朝着建立人工智能系统新监管框架迈进
欧洲理事会主席国和欧洲议会谈判代表就欧盟 (EU) 人工智能综合监管环境提案达成了临时协议。
AI Regulations
Relevance AI 革命性的低代码平台将使 AI 团队的访问民主化
date Dec 12, 2023
Relevance AI 革命性的低代码平台将使 AI 团队的访问民主化
Relevance AI 是一家总部位于澳大利亚的初创公司，致力于通过其低代码 SaaS 平台实现各种规模公司的人工智能劳动力开发民主化。
Low-code No-code AI
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实