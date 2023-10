Nel contesto delle startup, il "crowdfunding" si riferisce alla pratica di raccogliere fondi per una nuova impresa o progetto imprenditoriale sollecitando contributi da un ampio gruppo di persone, in genere tramite Internet. Questo approccio ha acquisito notevole popolarità negli ultimi anni grazie alla rapida crescita della tecnologia, poiché consente agli imprenditori di interagire direttamente con potenziali investitori e clienti riducendo al contempo la loro dipendenza da fonti di finanziamento tradizionali come il capitale di rischio o i prestiti bancari. Le campagne di crowdfunding possono essere ospitate su varie piattaforme, dove le startup presentano le loro idee, stabiliscono obiettivi di raccolta fondi e offrono premi o equità ai contributori.

Il crowdfunding ha svolto un ruolo fondamentale nel successo di molte startup, con dati che mostrano che oltre 34 miliardi di dollari sono stati raccolti a livello globale attraverso campagne di crowdfunding solo nel 2020. La popolarità del crowdfunding può essere attribuita a diversi fattori, tra cui la facilità di accesso, le minori barriere all’ingresso e il potenziale coinvolgimento della comunità. Sfruttando la potenza dei social media, le startup possono raggiungere un pubblico più ampio e generare un sostanziale interesse pubblico nei loro progetti, il che può portare a una campagna di crowdfunding di successo e fungere da trampolino di lancio per le loro attività.

Esistono quattro tipi principali di crowdfunding che le startup possono prendere in considerazione quando cercano finanziamenti per le loro iniziative:

1. Crowdfunding basato sui premi: in questo modello, i sostenitori garantiscono denaro a una startup in cambio di ricompense tangibili, spesso sotto forma di prodotto o servizio in fase di sviluppo. Uno degli esempi più notevoli di campagna di crowdfunding basata su ricompense di successo è Pebble E-Paper Watch, che ha raccolto oltre 10 milioni di dollari su Kickstarter nel 2012.

2. Equity crowdfunding: questo metodo prevede la raccolta di fondi in cambio di azioni o di una percentuale di proprietà della startup. Consente alle startup di accedere a un pool più ampio di investitori che cercano rendimenti potenzialmente elevati, offrendo allo stesso tempo ai contributori l’opportunità di diventare comproprietari dell’impresa. Un esempio di campagna di equity crowdfunding di successo è la piattaforma di realtà virtuale con sede nel Regno Unito, Virtuix Omni, che ha raccolto 7 milioni di dollari su SeedInvest nel 2016.

3. Crowdfunding di debito: noto anche come prestito peer-to-peer o crowdlending, questo modello prevede che le startup prendano in prestito denaro da più istituti di credito invece di passare attraverso istituti finanziari tradizionali. I finanziatori ricevono pagamenti di interessi sui loro prestiti e la startup beneficia di un costo del capitale inferiore rispetto ai prestiti tradizionali. Esempi di piattaforme di crowdfunding del debito includono LendingClub e Funding Circle.

4. Crowdfunding basato sulle donazioni: in questo modello, i contributori donano denaro a una startup senza alcuna aspettativa di ricompense tangibili, proprietà o ritorni finanziari. Questo approccio viene spesso utilizzato per progetti di beneficenza, attività artistiche o cause sociali. Esempi di piattaforme di crowdfunding basate su donazioni includono GoFundMe e Indiegogo's Generosità.

Le startup emergenti che cercano di sfruttare i vantaggi del crowdfunding devono essere strategiche nella selezione della piattaforma e della tipologia più appropriate in base alle loro esigenze e obiettivi specifici. Sviluppare una presentazione avvincente, stabilire obiettivi realistici e creare una campagna coinvolgente è essenziale per attirare sostenitori e favorire il successo di un'iniziativa di crowdfunding.

Sebbene il crowdfunding abbia guadagnato popolarità tra le startup, non è privo di sfide. La competitività del panorama del crowdfunding significa che le startup devono investire tempo e risorse nell’elaborazione della propria presentazione e nella promozione delle proprie campagne. Inoltre, le campagne di crowdfunding possono esporre la proprietà intellettuale o le informazioni proprietarie, che possono rendere le startup vulnerabili se non adeguatamente protette. Esiste anche il rischio di danneggiare la reputazione e la credibilità se la startup non è in grado di mantenere le promesse fatte ai sostenitori.

In conclusione, il crowdfunding rappresenta un mezzo popolare ed efficace per le startup per accedere ai finanziamenti tanto necessari mentre interagiscono con potenziali clienti e investitori nelle prime fasi delle loro iniziative. Selezionando attentamente il modello di crowdfunding appropriato, creando una presentazione avvincente e utilizzando strumenti avanzati no-code come AppMaster, tali startup possono massimizzare le loro possibilità di successo nel mondo sempre più competitivo del crowdfunding.