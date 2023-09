Fondée en 2015 par Alessio Alionço, Pipefy est un acteur de premier plan dans le secteur des plateformes no-code et low-code . Il offre une plate-forme qui permet aux organisations de rationaliser et d'automatiser leurs processus sans avoir besoin de connaissances approfondies en codage. L'interface intuitive et les fonctionnalités complètes de la plateforme en font un outil précieux pour les entreprises cherchant à optimiser leurs opérations et à améliorer leur efficacité.

Pipefy simplifie la gestion des processus en fournissant un environnement convivial pour créer, personnaliser et automatiser les flux de travail . La plate-forme utilise une approche visuelle, permettant aux utilisateurs de concevoir des processus à l'aide de composants glisser-déposer . Les utilisateurs peuvent commencer avec des modèles prédéfinis ou créer des flux de travail à partir de zéro, en les adaptant à leurs besoins spécifiques.

Chaque flux de travail dans Pipefy se compose de phases au cours desquelles les tâches sont attribuées, suivies et terminées. Les utilisateurs peuvent définir des champs personnalisés, des délais et des exigences pour chaque tâche. Les règles d'automatisation améliorent encore l'efficacité en déclenchant des actions basées sur des conditions spécifiques. Les intégrations avec d'autres outils et services permettent un échange de données et une collaboration fluides, améliorant ainsi la productivité.

Principales caractéristiques

Visual Workflow Builder : Pipefy offre une interface intuitive drag-and-drop qui permet aux utilisateurs de créer, personnaliser et optimiser des flux de travail sans avoir besoin d'une expertise en codage. Cette approche visuelle permet aux équipes de concevoir des processus qui s'alignent précisément sur leurs exigences uniques.

Pipefy offre une interface intuitive qui permet aux utilisateurs de créer, personnaliser et optimiser des flux de travail sans avoir besoin d'une expertise en codage. Cette approche visuelle permet aux équipes de concevoir des processus qui s'alignent précisément sur leurs exigences uniques. Formulaires personnalisables : avec Pipefy, les utilisateurs peuvent concevoir et déployer des formulaires personnalisés pour collecter des données spécifiques et lancer des processus. Cette fonctionnalité garantit que les informations sont collectées avec précision et cohérence, jetant ainsi les bases de flux de travail efficaces et sans erreur.

avec Pipefy, les utilisateurs peuvent concevoir et déployer des formulaires personnalisés pour collecter des données spécifiques et lancer des processus. Cette fonctionnalité garantit que les informations sont collectées avec précision et cohérence, jetant ainsi les bases de flux de travail efficaces et sans erreur. Règles d'automatisation : Pipefy permet aux utilisateurs de rationaliser leurs processus en mettant en œuvre des règles d'automatisation. Ces règles déclenchent automatiquement des actions en fonction de conditions prédéfinies, réduisant ainsi les interventions manuelles et accélérant l'exécution des tâches.

Pipefy permet aux utilisateurs de rationaliser leurs processus en mettant en œuvre des règles d'automatisation. Ces règles déclenchent automatiquement des actions en fonction de conditions prédéfinies, réduisant ainsi les interventions manuelles et accélérant l'exécution des tâches. Tableaux de bord en temps réel : surveiller les performances des processus est facile grâce aux tableaux de bord en temps réel de Pipefy. Ces informations visuelles fournissent un aperçu clair des statuts des tâches, des goulots d'étranglement et des progrès, permettant une prise de décision éclairée et une optimisation continue.

surveiller les performances des processus est facile grâce aux tableaux de bord en temps réel de Pipefy. Ces informations visuelles fournissent un aperçu clair des statuts des tâches, des goulots d'étranglement et des progrès, permettant une prise de décision éclairée et une optimisation continue. Collaboration : Pipefy favorise la collaboration en permettant aux équipes de travailler ensemble de manière transparente sur des tâches et des processus. Les utilisateurs peuvent attribuer des tâches, partager des mises à jour et communiquer au sein de la plateforme, garantissant ainsi que tout le monde reste aligné et informé.

Pipefy favorise la collaboration en permettant aux équipes de travailler ensemble de manière transparente sur des tâches et des processus. Les utilisateurs peuvent attribuer des tâches, partager des mises à jour et communiquer au sein de la plateforme, garantissant ainsi que tout le monde reste aligné et informé. Capacités d'intégration : pour améliorer l'efficacité des flux de travail, Pipefy propose des intégrations avec une large gamme d'autres outils et systèmes. Cet écosystème d'intégration facilite l'échange de données, garantit la cohérence et prend en charge une collaboration transparente entre les différentes plateformes.

Qui peut utiliser Pipefy ?

Pipefy s'adresse à un public diversifié, ce qui le rend adapté aux organisations de différentes tailles et secteurs. Les équipes qui cherchent à rationaliser leurs processus, à améliorer leur efficacité et à éliminer les tâches manuelles peuvent bénéficier de la plateforme no-code de Pipefy. Il est particulièrement précieux pour :

Petites et moyennes entreprises : Pipefy fournit une solution accessible aux petites entreprises qui souhaitent optimiser leurs flux de travail sans investir dans un développement logiciel complexe et coûteux. Il offre une approche évolutive qui s’adapte à mesure que les entreprises se développent.

Pipefy fournit une solution accessible aux petites entreprises qui souhaitent optimiser leurs flux de travail sans investir dans un développement logiciel complexe et coûteux. Il offre une approche évolutive qui s’adapte à mesure que les entreprises se développent. Organisations d'entreprise : les grandes entreprises dotées de processus complexes peuvent utiliser Pipefy pour standardiser et automatiser les flux de travail entre différents départements. Cela peut entraîner d’importantes économies de temps et d’argent tout en garantissant des opérations cohérentes.

les grandes entreprises dotées de processus complexes peuvent utiliser Pipefy pour standardiser et automatiser les flux de travail entre différents départements. Cela peut entraîner d’importantes économies de temps et d’argent tout en garantissant des opérations cohérentes. Chefs de projet : les chefs de projet peuvent tirer parti du générateur de flux de travail visuel de Pipefy pour créer et gérer des projets, attribuer des tâches et suivre les progrès en temps réel. Les fonctionnalités collaboratives de la plateforme facilitent une communication et une coordination efficaces entre les membres de l'équipe.

les chefs de projet peuvent tirer parti du générateur de flux de travail visuel de Pipefy pour créer et gérer des projets, attribuer des tâches et suivre les progrès en temps réel. Les fonctionnalités collaboratives de la plateforme facilitent une communication et une coordination efficaces entre les membres de l'équipe. Équipes RH et recrutement : les services RH peuvent utiliser Pipefy pour rationaliser les processus de recrutement, du suivi des candidats à l'intégration. Les formulaires personnalisables et l'automatisation peuvent contribuer à garantir que chaque étape du parcours de recrutement est bien organisée et efficace.

les services RH peuvent utiliser Pipefy pour rationaliser les processus de recrutement, du suivi des candidats à l'intégration. Les formulaires personnalisables et l'automatisation peuvent contribuer à garantir que chaque étape du parcours de recrutement est bien organisée et efficace. Opérations et support client : les équipes opérationnelles peuvent utiliser Pipefy pour optimiser leurs processus de prestation de services et de support client. Les capacités d'automatisation de la plateforme peuvent aider à résoudre les problèmes plus rapidement et à améliorer la satisfaction des clients.

les équipes opérationnelles peuvent utiliser Pipefy pour optimiser leurs processus de prestation de services et de support client. Les capacités d'automatisation de la plateforme peuvent aider à résoudre les problèmes plus rapidement et à améliorer la satisfaction des clients. Équipes de vente et de marketing : les équipes de vente et de marketing peuvent créer des pipelines pour gérer les prospects, les opportunités et les campagnes. En automatisant les tâches de routine, ils peuvent se concentrer davantage sur l’établissement de relations clients et la croissance.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Pipefy contre AppMaster

Bien que Pipefy et AppMaster relèvent des plates-formes no-code, ils répondent à des objectifs distincts dans le secteur du développement de logiciels. Pipefy se concentre principalement sur la gestion des processus et l'optimisation des flux de travail, permettant aux équipes de concevoir et d'automatiser leurs processus métier. Il excelle dans des domaines tels que le suivi des tâches, la gestion de projet et la collaboration, ce qui en fait un choix idéal pour les équipes cherchant à rationaliser leurs opérations.

D'autre part, AppMaster adopte une approche plus large, offrant un ensemble complet d'outils no-code pour créer des applications backend, Web et mobiles :

Développement d'applications backend : AppMaster permet aux utilisateurs de concevoir visuellement des modèles de données et des processus métier à l'aide de son BP Designer. Cette fonctionnalité unique permet aux utilisateurs de créer des structures de données complexes et de définir la logique qui pilote les fonctionnalités de leurs applications. L' API REST et les points de terminaison WebSocket Server-Sent Events (WSS) permettent une communication transparente avec le backend.

permet aux utilisateurs de concevoir visuellement des modèles de données et des processus métier à l'aide de son BP Designer. Cette fonctionnalité unique permet aux utilisateurs de créer des structures de données complexes et de définir la logique qui pilote les fonctionnalités de leurs applications. L' API REST et les points de terminaison WebSocket Server-Sent Events (WSS) permettent une communication transparente avec le backend. Création d'applications Web : Web BP Designer d' AppMaster permet la création d'interfaces utilisateur avec des composants drag-and-drop pour les applications Web. La plateforme prend en charge le framework Vue3 et JavaScript/TypeScript (JS/TS), garantissant flexibilité et interactivité. Les processus métier Web (BP) s'exécutent directement dans le navigateur de l'utilisateur, optimisant ainsi les performances et la réactivité.

Web BP Designer d' permet la création d'interfaces utilisateur avec des composants pour les applications Web. La plateforme prend en charge le framework Vue3 et JavaScript/TypeScript (JS/TS), garantissant flexibilité et interactivité. Les processus métier Web (BP) s'exécutent directement dans le navigateur de l'utilisateur, optimisant ainsi les performances et la réactivité. Création d'applications mobiles : Mobile BP Designer d' AppMaster permet aux utilisateurs de créer des interfaces utilisateur et de définir une logique métier pour les applications mobiles. Ces applications sont alimentées par le framework piloté par serveur d' AppMaster , construit sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. Cette approche garantit une expérience utilisateur fluide et des performances cohérentes sur toutes les plateformes.

Mobile BP Designer d' permet aux utilisateurs de créer des interfaces utilisateur et de définir une logique métier pour les applications mobiles. Ces applications sont alimentées par le framework piloté par serveur d' , construit sur Kotlin et pour Android et pour iOS. Cette approche garantit une expérience utilisateur fluide et des performances cohérentes sur toutes les plateformes. Génération et déploiement de code : AppMaster automatise le processus de génération de code source pour les applications conçues par les utilisateurs. Une fois les plans finalisés, la plateforme compile les applications, effectue des tests et les regroupe dans des conteneurs Docker (pour le backend) avant de les déployer sur le cloud. Ce processus complet garantit que les applications sont prêtes pour la production et évolutives.

automatise le processus de génération de code source pour les applications conçues par les utilisateurs. Une fois les plans finalisés, la plateforme compile les applications, effectue des tests et les regroupe dans des conteneurs Docker (pour le backend) avant de les déployer sur le cloud. Ce processus complet garantit que les applications sont prêtes pour la production et évolutives. Évolutivité et dette technique : l'un des principaux avantages d' AppMaster réside dans son approche consistant à générer des applications à partir de zéro pour chaque projet. Cela élimine l’accumulation de dette technique, garantissant que les applications restent efficaces et maintenables. L'utilisation par AppMaster d'applications backend compilées et sans état développées dans Go (golang) garantit également une évolutivité exceptionnelle, ce qui la rend adaptée aux cas d'utilisation en entreprise et à forte charge.

l'un des principaux avantages d' réside dans son approche consistant à générer des applications à partir de zéro pour chaque projet. Cela élimine l’accumulation de dette technique, garantissant que les applications restent efficaces et maintenables. L'utilisation par d'applications backend compilées et sans état développées dans Go (golang) garantit également une évolutivité exceptionnelle, ce qui la rend adaptée aux cas d'utilisation en entreprise et à forte charge. Prise en charge de la documentation et des bases de données : AppMaster génère automatiquement la documentation Swagger (OpenAPI) pour endpoints du serveur, ce qui permet aux développeurs de comprendre et d'utiliser plus facilement les API. La plateforme prend également en charge n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL en tant que magasin de données principal, améliorant ainsi la flexibilité et la compatibilité.

Les capacités d' AppMaster s'étendent au-delà de l'automatisation des processus, englobant le développement d'applications full-stack sur différentes plates-formes. Cela le rend adapté aux entreprises cherchant à créer des flux de travail efficaces et des applications puissantes adaptées aux exigences de leur secteur. Que vous cherchiez à optimiser des processus ou à créer des applications sophistiquées, Pipefy et AppMaster proposent des solutions précieuses, répondant à différents aspects des besoins des entreprises modernes.