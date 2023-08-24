Pipefy 由 Alessio Alionço 于 2015 年创立，是无代码和低代码平台行业的知名参与者。它提供了一个平台，使组织能够简化和自动化其流程，而无需广泛的编码知识。该平台直观的界面和全面的功能使其成为寻求优化运营和提高效率的企业的宝贵工具。

它是如何工作的？

Pipefy 通过提供用户友好的环境来创建、定制和自动化工作流程，从而简化了流程管理。该平台采用可视化方法，使用户能够使用拖放组件来设计流程。用户可以从预构建的模板开始，或者从头开始构建工作流程，根据自己的特定需求进行定制。

Pipefy 中的每个工作流程都由阶段组成，在这些阶段中分配、跟踪和完成任务。用户可以为每项任务定义自定义字段、截止日期和要求。自动化规则通过根据特定条件触发操作进一步提高效率。与其他工具和服务的集成可实现无缝数据交换和协作，从而提高生产力。

主要特征

可视化工作流程生成器： Pipefy 提供直观的 drag-and-drop 界面，允许用户创建、自定义和优化工作流程，而无需具备编码专业知识。这种可视化方法使团队能够设计完全符合其独特需求的流程。

Pipefy 提供直观的 界面，允许用户创建、自定义和优化工作流程，而无需具备编码专业知识。这种可视化方法使团队能够设计完全符合其独特需求的流程。 可定制的表单： 使用 Pipefy，用户可以设计和部署自定义表单来收集特定数据并启动流程。此功能可确保准确、一致地收集信息，为高效、无差错的工作流程奠定基础。

使用 Pipefy，用户可以设计和部署自定义表单来收集特定数据并启动流程。此功能可确保准确、一致地收集信息，为高效、无差错的工作流程奠定基础。 自动化规则： Pipefy 使用户能够通过实施自动化规则来简化流程。这些规则根据预定义的条件自动触发操作，减少人工干预并加速任务完成。

Pipefy 使用户能够通过实施自动化规则来简化流程。这些规则根据预定义的条件自动触发操作，减少人工干预并加速任务完成。 实时仪表板： 使用 Pipefy 的实时仪表板可以轻松监控流程性能。这些可视化洞察提供了任务状态、瓶颈和进度的清晰概述，从而实现明智的决策和持续优化。

使用 Pipefy 的实时仪表板可以轻松监控流程性能。这些可视化洞察提供了任务状态、瓶颈和进度的清晰概述，从而实现明智的决策和持续优化。 协作： Pipefy 通过允许团队在任务和流程上无缝协作来促进协作。用户可以在平台内分配任务、共享更新和沟通，确保每个人保持一致并了解情况。

Pipefy 通过允许团队在任务和流程上无缝协作来促进协作。用户可以在平台内分配任务、共享更新和沟通，确保每个人保持一致并了解情况。 集成功能：为了提高工作流程的效率，Pipefy 提供与各种其他工具和系统的集成。这种集成生态系统促进了数据交换、确保一致性并支持不同平台之间的无缝协作。

谁可以使用 Pipefy？

Pipefy 迎合不同的受众，使其适合不同规模和行业的组织。希望简化流程、提高效率并消除手动任务的团队可以从 Pipefy 的no-code平台中受益。它对于以下方面特别有价值：

中小型企业： Pipefy 为希望优化工作流程而无需投资复杂且昂贵的软件开发的小型企业提供了一种易于使用的解决方案。它提供了一种可随着业务增长而调整的可扩展方法。

Pipefy 为希望优化工作流程而无需投资复杂且昂贵的软件开发的小型企业提供了一种易于使用的解决方案。它提供了一种可随着业务增长而调整的可扩展方法。 企业组织： 具有复杂流程的大型企业可以使用 Pipefy 来标准化和自动化不同部门的工作流程。这可以节省大量时间和成本，同时确保一致的操作。

具有复杂流程的大型企业可以使用 Pipefy 来标准化和自动化不同部门的工作流程。这可以节省大量时间和成本，同时确保一致的操作。 项目经理： 项目经理可以利用 Pipefy 的可视化工作流程构建器来创建和管理项目、分配任务并实时监控进度。该平台的协作功能促进团队成员之间的有效沟通和协调。

项目经理可以利用 Pipefy 的可视化工作流程构建器来创建和管理项目、分配任务并实时监控进度。该平台的协作功能促进团队成员之间的有效沟通和协调。 人力资源和招聘团队： 人力资源部门可以使用 Pipefy 简化从申请人跟踪到入职的招聘流程。可定制的表格和自动化可以帮助确保招聘过程的每一步都组织良好且高效。

人力资源部门可以使用 Pipefy 简化从申请人跟踪到入职的招聘流程。可定制的表格和自动化可以帮助确保招聘过程的每一步都组织良好且高效。 运营和客户支持： 运营团队可以使用 Pipefy 来优化其服务交付和客户支持流程。该平台的自动化功能可以帮助更快地解决问题并提高客户满意度。

运营团队可以使用 Pipefy 来优化其服务交付和客户支持流程。该平台的自动化功能可以帮助更快地解决问题并提高客户满意度。 销售和营销团队：销售和营销团队可以创建管道来管理潜在客户、机会和活动。通过自动化日常任务，他们可以更加专注于建立客户关系和推动增长。

Pipefy 与AppMaster

虽然 Pipefy 和AppMaster都属于no-code平台，但它们在软件开发行业中具有不同的用途。 Pipefy 主要关注流程管理和工作流程优化，允许团队设计和自动化其业务流程。它在任务跟踪、项目管理和协作等领域表现出色，使其成为寻求简化运营的团队的理想选择。

另一方面， AppMaster采用更广泛的方法，提供全面的no-code工具集，用于创建后端、Web 和移动应用程序：

后端应用程序开发： AppMaster 允许用户使用其BP Designer直观地设计数据模型和业务流程。这一独特的功能使用户能够创建复杂的数据结构并定义驱动其应用程序功能的逻辑。 REST API和 WebSocket 服务器发送事件 (WSS) 端点可实现与后端的无缝通信。

允许用户使用其BP Designer直观地设计数据模型和业务流程。这一独特的功能使用户能够创建复杂的数据结构并定义驱动其应用程序功能的逻辑。 REST API和 WebSocket 服务器发送事件 (WSS) 端点可实现与后端的无缝通信。 Web 应用程序创建： AppMaster 的 Web BP Designer 可以通过 drag-and-drop 组件为 Web 应用程序创建用户界面。该平台支持Vue3框架和JavaScript/TypeScript（JS/TS），确保灵活性和交互性。 Web 业务流程 (BP) 直接在用户的浏览器中执行，从而优化性能和响应能力。

的 Web BP Designer 可以通过 组件为 Web 应用程序创建用户界面。该平台支持Vue3框架和JavaScript/TypeScript（JS/TS），确保灵活性和交互性。 Web 业务流程 (BP) 直接在用户的浏览器中执行，从而优化性能和响应能力。 移动应用程序构建： AppMaster 的 Mobile BP Designer 允许用户创建 UI 并定义移动应用程序的业务逻辑。这些应用程序由 AppMaster 的服务器驱动框架提供支持，该框架基于适用于 Android 的 Kotlin 和 Jetpack Compose 以及适用于 iOS 的 SwiftUI 构建。这种方法可确保跨平台的流畅用户体验和一致的性能。

的 Mobile BP Designer 允许用户创建 UI 并定义移动应用程序的业务逻辑。这些应用程序由 的服务器驱动框架提供支持，该框架基于适用于 Android 的 Kotlin 和 以及适用于 iOS 的 构建。这种方法可确保跨平台的流畅用户体验和一致的性能。 代码生成和部署： AppMaster 自动化为用户设计的应用程序生成源代码的过程。一旦蓝图最终确定，平台就会编译应用程序、执行测试并将其打包到Docker 容器（用于后端）中，然后部署到云端。这一全面的流程保证了应用程序可投入生产且可扩展。

自动化为用户设计的应用程序生成源代码的过程。一旦蓝图最终确定，平台就会编译应用程序、执行测试并将其打包到Docker 容器（用于后端）中，然后部署到云端。这一全面的流程保证了应用程序可投入生产且可扩展。 可扩展性和技术债务： AppMaster 的主要优势之一在于它为每个项目从头开始生成应用程序的方法。这消除了技术债务的积累，确保应用程序保持高效和可维护。 AppMaster 使用用 Go (golang) 开发的已编译、无状态后端应用程序还确保了卓越的可扩展性，使其适用于企业和高负载用例。

的主要优势之一在于它为每个项目从头开始生成应用程序的方法。这消除了技术债务的积累，确保应用程序保持高效和可维护。 使用用 Go (golang) 开发的已编译、无状态后端应用程序还确保了卓越的可扩展性，使其适用于企业和高负载用例。 文档和数据库支持： AppMaster 自动为服务器 endpoints 生成Swagger（OpenAPI）文档，使开发人员更容易理解和使用API​​。该平台还支持任何与PostgreSQL兼容的数据库作为主要数据存储，从而增强了灵活性和兼容性。

AppMaster的功能超越了流程自动化，涵盖了跨不同平台的全栈应用程序开发。这使其适合寻求根据其行业需求创建高效工作流程和强大应用程序的企业。无论您是想优化流程还是构建复杂的应用程序，Pipefy 和AppMaster都能提供有价值的解决方案，满足现代业务需求的不同方面。