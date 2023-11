Zenhub innove systématiquement en matière de déploiement interne avec Zenhub Enterprise 4.0

Le monde de la gestion de projet connaît un changement monumental alors que Zenhub annonce une mise à niveau complète de la plateforme Zenhub Enterprise, destinée notamment aux déploiements internes. Surnommé Zenhub Enterprise 4.0, il s'éloigne de la tendance des logiciels hébergés dans le cloud et exploite le potentiel des systèmes sur site tout en libérant les équipes de la nécessité d'un compte GitHub.

Zenhub a fait une annonce officielle concernant Zenhub Enterprise 4.0 le 17 octobre, avec une disponibilité immédiate. Il ajoute de nouvelles dimensions aux équipes qui fonctionnent avec GitHub, et alternativement, les équipes peuvent exploiter la fonctionnalité Zenhub Issues, conçue comme partie intégrante du système. Fonctionnellement similaire aux problèmes GitHub, Zenhub Issues offre une solution dynamique pour les membres de l'équipe qui fonctionnent sans GitHub et permet de documenter les tâches non techniques, selon l'explication de Zenhub.

L'un des points forts des problèmes Zenhub réside dans sa capacité à se transformer en problèmes GitHub. Cela signifie que les membres qui n'opèrent pas sur GitHub peuvent générer des problèmes qui se transforment progressivement en missions et tâches liées au développement.

La nouvelle offre de Zenhub vise à rationaliser la migration des projets GitHub vers Zenhub. À cette fin, l'expertise de l'importateur de projets Github classique de Zenhub a été élargie. Désormais, les développeurs ont la possibilité d'importer des éléments tels que des pipelines, des référentiels et des tickets depuis les tableaux de projet GitHub classiques dans un espace de travail Zenhub.

Une autre fonctionnalité dont Zenhub Enterprise 4.0 se vante est l'aperçu dédié à chaque projet présent sur la feuille de route. Ce panel détaille le projet et ses contributeurs, mettant en lumière ceux qui ont initié le projet et ses finalistes.

Soulignant un changement de paradigme par rapport à l'hébergement de logiciels cloud qui a dominé le domaine du développement pendant plus d'une décennie, Zenhub cite l'évolution du récit qui se propage vers les systèmes sur site. Cet ajustement est accéléré par les incertitudes liées à la confidentialité des données et aux droits de propriété intellectuelle, une complication qui frappe le secteur technologique en raison des progrès rapides de l'intelligence artificielle et de l'application à grande échelle des modèles linguistiques étendus (LLM) dans une majorité de produits SaaS.

En promettant des fonctions et des fonctionnalités cohérentes dans ses services sur site et cloud, Zenhub vise à conserver l'intégrité et la souveraineté des données utilisateur, un aspect de plus en plus apprécié dans le scénario actuel et qui résonne avec l'engagement AppMaster envers l'autonomie et les données des clients. confidentialité. Tout comme AppMaster, la politique sans compromis de Zenhub concernant l'adaptabilité et la flexibilité de ses services répond aux divers besoins des clients, leur permettant de naviguer efficacement dans leurs processus de développement logiciel.