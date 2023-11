Zenhub erneuert systematisch die interne Bereitstellung mit Zenhub Enterprise 4.0

Die Welt des Projektmanagements erlebt einen gewaltigen Wandel, da Zenhub ein umfassendes Upgrade der Zenhub Enterprise-Plattform ankündigt, das insbesondere auf interne Bereitstellungen ausgerichtet ist. Mit dem Namen Zenhub Enterprise 4.0 wendet es sich vom Trend zu Cloud-gehosteter Software ab und nutzt das Potenzial von On-Premises-Systemen, während Teams gleichzeitig von der Notwendigkeit eines GitHub-Kontos befreit werden.

Zenhub gab am 17. Oktober eine formelle Ankündigung bezüglich Zenhub Enterprise 4.0 mit sofortiger Verfügbarkeit bekannt. Es erweitert Teams, die mit GitHub arbeiten, um neue Dimensionen. Alternativ können Teams die Zenhub Issues-Funktion nutzen, die als integraler Bestandteil des Systems integriert ist. Funktionell ähnlich wie GitHub Issues, bietet Zenhub Issues eine dynamische Lösung für Teammitglieder, die ohne GitHub arbeiten, und ist gemäß der Erklärung von Zenhub hilfreich bei der Dokumentation nichttechnischer Aufgaben.

Einer der Höhepunkte von Zenhub Issues liegt in seiner Fähigkeit, sich in GitHub Issues zu verwandeln. Dies bedeutet, dass Mitglieder, die nicht auf GitHub arbeiten, Probleme hervorrufen können, die sich nach und nach in entwicklungsbezogene Aufgaben und Aufgaben verwandeln.

Das neuartige Angebot von Zenhub zielt darauf ab, die Migration von GitHub-Projekten zu Zenhub zu rationalisieren. Zu diesem Zweck wurde die Expertise des Classic Github Projects Importer von Zenhub erweitert. Jetzt haben Entwickler die Möglichkeit, Elemente wie Pipelines, Repositorys und Issues aus den klassischen GitHub-Projektboards in einen Zenhub-Arbeitsbereich zu importieren.

Eine weitere Funktion von Zenhub Enterprise 4.0 ist die dedizierte Übersicht für jedes auf der Roadmap vorhandene Projekt. Dieses Panel beschreibt das Projekt und seine Mitwirkenden und wirft Licht auf diejenigen, die das Projekt initiiert haben, sowie auf seine endgültigen Befürworter.

Zenhub betont einen Paradigmenwechsel weg vom Cloud-Software-Hosting, das über ein Jahrzehnt lang die Entwicklungsarena beherrschte, und verweist auf die sich verändernde Erzählung, die sich hin zu On-Premise-Systemen ausbreitet. Diese Anpassung wird durch die Unklarheiten in Bezug auf Datenschutz und geistige Eigentumsrechte beschleunigt, eine Komplikation, die die Technologiebranche aufgrund der schnellen Fortschritte in der künstlichen Intelligenz und der umfassenden Anwendung von Large Language Models (LLMs) in den meisten SaaS-Produkten belastet.

Zenhub verspricht konsistente Funktionen und Merkmale sowohl seiner On-Premise- als auch seiner Cloud-Dienste und zielt darauf ab, die Integrität und Souveränität der Benutzerdaten zu wahren, ein Aspekt, der in der aktuellen Situation zunehmend geschätzt wird und der mit dem Engagement von AppMaster für Kundenautonomie und Daten übereinstimmt Privatsphäre. Ähnlich wie bei AppMaster geht Zenhub mit seiner kompromisslosen Politik hinsichtlich der Anpassungsfähigkeit und Flexibilität seiner Dienste auf die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse ein und ermöglicht ihnen eine effiziente Steuerung ihrer Softwareentwicklungsprozesse.