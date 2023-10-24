تبتكر Zenhub النشر الداخلي بشكل منهجي باستخدام Zenhub Enterprise 4.0

يشهد عالم إدارة المشاريع تحولًا هائلاً حيث تعلن Zenhub عن ترقية شاملة لمنصة Zenhub Enterprise، والتي تلبي بشكل خاص عمليات النشر الداخلي. يُطلق عليه اسم Zenhub Enterprise 4.0، وهو يبتعد عن اتجاه البرامج المستضافة على السحابة ويستفيد من إمكانات الأنظمة المحلية بينما يحرر الفرق في الوقت نفسه من ضرورة وجود حساب GitHub.

أصدرت Zenhub إعلانًا رسميًا بخصوص Zenhub Enterprise 4.0 في 17 أكتوبر، مع توفره على الفور. فهو يضيف أبعادًا جديدة للفرق التي تعمل مع GitHub، وبدلاً من ذلك، يمكن للفرق الاستفادة من ميزة Zenhub Issues، التي تم إنشاؤها كجزء لا يتجزأ من النظام. تشبه مشكلات Zenhub من الناحية الوظيفية مشكلات GitHub، وتوفر حلاً ديناميكيًا لأعضاء الفريق الذين يعملون بدون GitHub، ويمكن استخدامها في توثيق المهام غير الفنية، وفقًا لشرح Zenhub.

تكمن إحدى أهم نقاط مشكلات Zenhub في قدرتها على التحول إلى مشكلات GitHub. وهذا يعني أن الأعضاء الذين لا يعملون على GitHub يمكنهم ظهور مشكلات تتحول تدريجيًا إلى مهام ومهام متعلقة بالتنمية.

يهدف عرض Zenhub الجديد إلى تبسيط عملية الانتقال من مشاريع GitHub إلى Zenhub. ولتحقيق هذه الغاية، تم توسيع خبرة Zenhub's Classic Github Projects Importer. الآن، تم تمكين المطورين من استيراد عناصر مثل خطوط الأنابيب والمستودعات والإصدارات من لوحات مشروع GitHub الكلاسيكية إلى مساحة عمل Zenhub.

ميزة أخرى يفتخر بها Zenhub Enterprise 4.0 هي النظرة العامة المخصصة لكل مشروع موجود في خريطة الطريق. تعرض هذه اللوحة تفاصيل المشروع والمساهمين فيه، وتلقي الضوء على أولئك الذين بدأوا المشروع وانتهائه النهائيين.

بالتأكيد على التحول النموذجي بعيدًا عن استضافة البرامج السحابية التي حكمت ساحة التطوير لأكثر من عقد من الزمن، يستشهد Zenhub بالسرد المتغير الذي ينتشر نحو الأنظمة المحلية. يتم تسريع هذا التعديل بسبب الغموض المتعلق بخصوصية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وهو تعقيد تعاني منه صناعة التكنولوجيا بسبب التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي والتطبيق واسع النطاق لنماذج اللغات الكبيرة (LLMs) في غالبية منتجات SaaS.

من خلال التعهد بوظيفة وميزات متسقة عبر كل من خدماتها المحلية والسحابية، تهدف Zenhub إلى الحفاظ على سلامة وسيادة بيانات المستخدم، وهو الجانب الذي يتم الاعتزاز به بشكل متزايد في السيناريو الحالي، والذي يتردد صداه مع التزام AppMaster باستقلالية العميل والبيانات. خصوصية. كما هو الحال مع AppMaster ، فإن سياسة Zenhub التي لا تقبل التنازل تجاه القدرة على التكيف والمرونة في خدماتها تلبي احتياجات العملاء المتنوعة، مما يسمح لهم بالتنقل بكفاءة في عمليات تطوير البرامج الخاصة بهم.