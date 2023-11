Zenhub inova sistematicamente na implantação interna com Zenhub Enterprise 4.0

O mundo do gerenciamento de projetos vê uma mudança monumental com o anúncio da Zenhub de uma atualização abrangente para a plataforma Zenhub Enterprise, atendendo especialmente às implantações internas. Apelidado de Zenhub Enterprise 4.0, ele foge da tendência de software hospedado na nuvem e aproveita o potencial dos sistemas locais, ao mesmo tempo que libera as equipes da necessidade de uma conta GitHub.

Zenhub fez um anúncio formal sobre o Zenhub Enterprise 4.0 em 17 de outubro, com disponibilidade imediata. Ele adiciona novas dimensões às equipes que operam com GitHub e, alternativamente, as equipes podem aproveitar o recurso Zenhub Issues, criado como parte integrante do sistema. Funcionalmente semelhante ao GitHub Issues, o Zenhub Issues oferece uma solução dinâmica para membros da equipe que operam sem GitHub e é útil na documentação de tarefas não técnicas, conforme explicação do Zenhub.

Um dos pontos altos do Zenhub Issues reside em sua capacidade de se transformar em GitHub Issues. Isso significa que os membros que não operam no GitHub podem gerar problemas que gradualmente se transformam em atribuições e tarefas relacionadas ao desenvolvimento.

A nova oferta do Zenhub visa agilizar a migração de projetos GitHub para Zenhub. Para tanto, a expertise do Importador Clássico de Projetos Github da Zenhub foi ampliada. Agora, os desenvolvedores podem importar elementos como pipelines, repositórios e problemas dos quadros de projetos clássicos do GitHub para um espaço de trabalho Zenhub.

Outro recurso do Zenhub Enterprise 4.0 é a visão geral dedicada para cada projeto presente no roteiro. Este painel detalha o projeto e seus colaboradores, esclarecendo quem iniciou o projeto e seus finalizadores.

Enfatizando uma mudança de paradigma em relação à hospedagem de software em nuvem que dominou a área de desenvolvimento por mais de uma década, Zenhub cita a mudança na narrativa que se propaga em direção aos sistemas locais. Este ajustamento é acelerado pela obscuridade relacionada com a privacidade de dados e os direitos de propriedade intelectual, uma complicação que afecta a indústria tecnológica devido aos rápidos avanços na inteligência artificial e à aplicação em larga escala de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) na maioria dos produtos SaaS.

Oferecendo funções e recursos consistentes em seus serviços locais e em nuvem, o Zenhub visa manter a integridade e a soberania dos dados do usuário, um aspecto que é cada vez mais valorizado no cenário atual e que ressoa com o compromisso da AppMaster com a autonomia e os dados do cliente. privacidade. Assim como AppMaster, a política de não compromisso da Zenhub em relação à adaptabilidade e flexibilidade de seus serviços atende às diversas necessidades dos clientes, permitindo-lhes navegar com eficiência em seus processos de desenvolvimento de software.