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Zenhub 利用 Zenhub Enterprise 4.0 系统地创新内部部署

Oct 24, 2023
Zenhub 利用 Zenhub Enterprise 4.0 系统地创新内部部署

随着 Zenhub 宣布对 Zenhub Enterprise 平台进行全面升级，特别是针对内部部署，项目管理领域发生了巨大转变。它被称为 Zenhub Enterprise 4.0，它摆脱了云托管软件趋势，利用了本地系统的潜力，同时使团队摆脱了 GitHub 帐户的束缚。

Zenhub 于 10 月 17 日正式宣布推出 Zenhub Enterprise 4.0，并立即推出。它为使用 GitHub 进行操作的团队增加了新的维度，或者，团队可以利用作为系统的组成部分构建的 Zenhub Issues 功能。 Zenhub Issues 的功能与 GitHub Issues 类似，为没有 GitHub 的团队成员提供了动态解决方案，并且根据 Zenhub 的解释，可用于记录非技术任务。

Zenhub Issues 的亮点之一在于它能够转变为 GitHub Issues。这意味着不在 GitHub 上操作的成员可能会产生问题，并逐渐转变为与开发相关的分配和任务。

Zenhub 的新颖产品旨在简化从 GitHub 项目到 Zenhub 的迁移。为此，Zenhub 的经典 Github 项目导入器的专业知识得到了扩展。现在，开发人员可以将管道、存储库和问题等元素从经典 GitHub 项目板导入 Zenhub 工作区。

Zenhub Enterprise 4.0 引以为傲的另一个功能是路线图中每个项目的专门概述。该小组详细介绍了该项目及其贡献者，揭示了该项目的发起者及其最终终结者。

Zenhub 强调了对十多年来统治开发领域的云软件托管的范式转变，并引用了向本地系统传播的不断变化的叙述。与数据隐私和知识产权相关的模糊性加速了这种调整，由于人工智能的快速发展以及大型语言模型 (LLM) 在大多数 SaaS 产品中的广泛应用，科技行业陷入了困境。

Zenhub 承诺在其本地和云服务中提供一致的功能和特性，旨在保留用户数据的完整性和主权，这一点在当前情况下越来越受到重视，并且与AppMaster对客户自主权和数据的承诺产生共鸣隐私。与AppMaster非常相似，Zenhub 针对其服务的适应性和灵活性采取了不妥协的政策，以满足不同的客户需求，使他们能够有效地导航其软件开发流程。

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