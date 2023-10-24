Zenhub, Zenhub Enterprise 4.0 ile Dahili Dağıtımı Sistematik Olarak Yeniliyor

Zenhub, Zenhub Enterprise platformuna yönelik, özellikle dahili dağıtımlara yönelik kapsamlı bir yükseltmeyi duyurduğunda, proje yönetimi dünyası muazzam bir değişime tanık oluyor. Zenhub Enterprise 4.0 olarak adlandırılan bu sistem, bulutta barındırılan yazılım trendinden uzaklaşıyor ve şirket içi sistemlerin potansiyelinden yararlanırken aynı zamanda ekipleri GitHub hesabı zorunluluğundan kurtarıyor.

Zenhub, 17 Ekim'de Zenhub Enterprise 4.0 ile ilgili resmi bir duyuru yaptı ve hemen kullanıma sunuldu. GitHub ile çalışan ekiplere yeni boyutlar katıyor ve alternatif olarak ekipler, sistemin ayrılmaz bir parçası olarak oluşturulan Zenhub Sorunları özelliğinden yararlanabiliyor. İşlevsel olarak GitHub Issues'a benzeyen Zenhub Issues, GitHub olmadan çalışan ekip üyeleri için dinamik bir çözüm sunuyor ve Zenhub'un açıklamasına göre teknik olmayan görevlerin belgelenmesinde kullanışlı.

Zenhub Issues'un en önemli noktalarından biri GitHub Issues'a dönüşme yeteneğinde yatmaktadır. Bu, GitHub'da faaliyet göstermeyen üyelerin, yavaş yavaş geliştirmeyle ilgili görevlere ve görevlere dönüşen sorunlar ortaya çıkarabileceği anlamına gelir.

Zenhub'ın yeni teklifi GitHub Projelerinden Zenhub'a geçişi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu amaçla Zenhub'un Klasik Github Projeleri İthalatçısının uzmanlığı genişletildi. Artık geliştiriciler, klasik GitHub proje panolarından işlem hatları, depolar ve sorunlar gibi öğeleri Zenhub çalışma alanına aktarma yetkisine sahip.

Zenhub Enterprise 4.0'ın övündüğü bir diğer özellik ise yol haritasında yer alan her projeye özel genel bakıştır. Bu panel, projeyi ve katkıda bulunanları detaylandırarak projeyi başlatanlara ve projeyi sonlandıranlara ışık tutar.

On yılı aşkın süredir geliştirme arenasını yöneten bulut yazılım barındırma hizmetinden paradigma değişikliğine vurgu yapan Zenhub, şirket içi sistemlere doğru yayılan değişen anlatıya değiniyor. Bu düzenleme, yapay zekadaki hızlı ilerlemeler ve SaaS ürünlerinin çoğunda Büyük Dil Modellerinin (LLM'ler) kapsamlı ölçekte uygulanması nedeniyle teknoloji endüstrisini rahatsız eden bir komplikasyon olan veri gizliliği ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili belirsizlik nedeniyle hızlanıyor.

Hem şirket içi hem de bulut hizmetlerinde tutarlı işlev ve özellikler vaat eden Zenhub, mevcut senaryoda giderek daha fazla değer verilen ve AppMaster müşteri özerkliği ve verilerine olan bağlılığıyla örtüşen, kullanıcı verilerinin bütünlüğünü ve egemenliğini korumayı amaçlamaktadır. mahremiyet. AppMaster benzer şekilde, Zenhub'ın hizmetlerinin uyarlanabilirliği ve esnekliğine yönelik tavizsiz politikası, çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılayarak, yazılım geliştirme süreçlerini verimli bir şekilde yönlendirmelerine olanak tanır.