Zenhub систематически внедряет инновации во внутреннем развертывании с помощью Zenhub Enterprise 4.0

В мире управления проектами происходят колоссальные перемены, поскольку Zenhub объявляет о комплексном обновлении платформы Zenhub Enterprise, ориентированной особенно на внутреннее развертывание. Получивший название Zenhub Enterprise 4.0, он отходит от тенденции облачного программного обеспечения и использует потенциал локальных систем, одновременно освобождая команды от необходимости иметь учетную запись GitHub.

Zenhub сделал официальное объявление о выпуске Zenhub Enterprise 4.0 17 октября, который будет доступен немедленно. Это добавляет новые возможности командам, работающим с GitHub, и в качестве альтернативы команды могут использовать функцию Zenhub Issues, встроенную как неотъемлемую часть системы. Функционально аналогичный GitHub Issues, Zenhub Issues предлагает динамическое решение для членов команды, которые работают без GitHub, и, согласно объяснению Zenhub, пригоден для документирования нетехнических задач.

Одна из особенностей Zenhub Issues заключается в его способности трансформироваться в GitHub Issues. Это означает, что участники, не работающие на GitHub, могут создавать проблемы, которые постепенно превращаются в задания и задачи, связанные с разработкой.

Новое предложение Zenhub направлено на упрощение миграции с проектов GitHub на Zenhub. С этой целью были расширены возможности импортера проектов Classic Github от Zenhub. Теперь разработчики получили возможность импортировать такие элементы, как конвейеры, репозитории и задачи, из классических досок проектов GitHub в рабочее пространство Zenhub.

Еще одна особенность, которой может похвастаться Zenhub Enterprise 4.0, — это специальный обзор каждого проекта, представленного в дорожной карте. Эта группа подробно описывает проект и его участников, проливая свет на тех, кто инициировал проект, и на тех, кто его окончательно завершил.

Подчеркивая сдвиг парадигмы от облачного хостинга программного обеспечения, который правил ареной разработки более десяти лет, Zenhub ссылается на меняющееся мнение, распространяющееся на локальные системы. Эта корректировка ускоряется неясностью, связанной с конфиденциальностью данных и правами интеллектуальной собственности, осложнением, от которого страдает технологическая отрасль из-за быстрого развития искусственного интеллекта и широкомасштабного применения больших языковых моделей (LLM) в большинстве продуктов SaaS.

Обещая согласованность функций и возможностей как локальных, так и облачных сервисов, Zenhub стремится сохранить целостность и суверенитет пользовательских данных — аспект, который все больше ценится в текущем сценарии и который перекликается с приверженностью AppMaster к автономии клиентов и данным. конфиденциальность. Как и в случае с AppMaster, бескомпромиссная политика Zenhub в отношении адаптируемости и гибкости своих услуг учитывает разнообразные потребности клиентов, позволяя им эффективно управлять процессами разработки программного обеспечения.