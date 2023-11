Writer obtient un financement de série B de 100 millions de dollars pour développer sa plateforme de génération de texte basée sur l'IA pour les entreprises

Dans le but de consolider sa position dans le domaine de l'IA, Writer, un acteur pionnier dans le secteur du développement de plateformes d'IA générative, a confirmé une injection de capital de 100 millions de dollars lors de son cycle de financement de série B. Le cycle a été dirigé par ICONIQ Growth et a vu des contributions significatives d'autres piliers du financement tels que WndrCo, Balderton Capital, Insight Partners, Aspect Ventures, ainsi que de certains de ses utilisateurs actifs, tels Accenture et Vanguard.

Le nouveau capital accélérera la croissance et le développement des générateurs de texte hautement spécialisés alimentés par l'IA de Writer. En conséquence, les fonds globaux de l'entreprise ont grimpé à un montant substantiel de 126 millions de dollars, catapultant la valorisation de son entreprise à une fourchette impressionnante de 500 à 750 millions de dollars après l'argent.

Selon May Habib, cofondatrice et PDG, les entreprises commencent seulement à explorer tout le potentiel de l’IA générative. Dans ses déclarations à TechCrunch, elle a expliqué que les applications les plus critiques et les plus impactantes nécessitent une compréhension approfondie de l'enrichissement des données, de la génération augmentée de récupération et de la construction de flux de travail - celles-ci constituent 90 % du travail.

La plate-forme de Writer garantit que ces opérations sont beaucoup plus faciles à gérer, en hébergeant toutes les données - y compris le grand modèle de langage (LLM) - dans un cloud privé virtuel d'entreprise, le rendant ainsi convivial pour les entreprises.

Indéniablement, Writer opère dans un secteur hautement compétitif qui comprend des géants renommés de l'IA comme OpenAI, Anthropic, AI21 Labs, Mistral AI et Jasper, entre autres. Même dans ce secteur encombré, Writer a réussi à se tailler une niche en développant des modèles plus rentables et plus petits que la moyenne du secteur.

Répondant parfaitement aux besoins contemporains, les modèles de la plateforme se vantent également de transparence et offrent une inspection détaillée des fonctionnalités, du code et des données du modèle. Contrairement à d'autres concurrents, la formation de Writer exclut strictement les données clients. L'outil convient parfaitement à divers documents, notamment les articles de blog, les publicités, les dépliants, les copies de campagnes par courrier électronique et les sites Web, à l'instar des offres d'autres plates-formes telles que Cohere, Typeface et AppMaster.io, qui offrent des fonctionnalités similaires en matière de développement no-code.

En ajoutant plus de force à sa plate-forme, Writer permet également aux entreprises de réglementer les règles de marque, les exigences légales et réglementaires à travers ses modèles. Les modèles peuvent également être liés à des sources de données commerciales, augmentant ainsi leur capacité de recherche, de vérification des faits et de réponse aux requêtes.

Avec son siège social à San Francisco et fort d'un effectif toujours croissant de 100 employés, Writer a gagné des centaines de clients, notamment Intuit, United Healthcare, UiPath, Spotify, L'Oreal, Uber et Accenture. Au cours des deux dernières années, Writer a connu une croissance remarquable de 10 fois ses revenus.