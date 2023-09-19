Writer получила финансирование в размере 100 миллионов долларов США в рамках серии B для разработки платформы создания текста на базе искусственного интеллекта для предприятий

Стремясь укрепить свои позиции в сфере искусственного интеллекта, Writer, новатор в индустрии разработки платформ генеративного искусственного интеллекта, подтвердила вложение капитала в размере 100 миллионов долларов США в ходе раунда финансирования серии B. Раунд проводился под руководством ICONIQ Growth, и в него были внесены значительные вклады от других надежных инвесторов, таких как WndrCo, Balderton Capital, Insight Partners, Aspect Ventures, а также от некоторых активных пользователей, таких как Accenture и Vanguard.

Новый капитал ускорит рост и развитие узкоспециализированных текстовых генераторов Writer на базе искусственного интеллекта. В результате общий объем средств фирмы вырос до значительных 126 миллионов долларов, в результате чего оценка ее предприятия достигла впечатляющего диапазона в 500-750 миллионов долларов после инвестирования.

По словам соучредителя и генерального директора Мэй Хабиб, предприятия только начинают изучать весь потенциал генеративного искусственного интеллекта. В своих заявлениях для TechCrunch она объяснила, что наиболее важные и эффективные приложения требуют глубокого понимания процессов обогащения данных, генерации дополненной информации и построения рабочих процессов — это составляет 90% работы.

Платформа Writer гарантирует, что эти операции станут гораздо более управляемыми, размещая все данные, включая модель большого языка (LLM), в виртуальном частном облаке предприятия, что делает его удобным для пользователей.

Несомненно, Writer работает в высококонкурентной отрасли, в которую входят такие известные гиганты искусственного интеллекта, как OpenAI, Anthropic, AI21 Labs, Mistral AI и Jasper, среди других. Даже в этом переполненном секторе Writer сумел занять свою нишу, разработав модели, которые более экономичны и меньше, чем в среднем по отрасли.

Модели платформы, полностью отвечающие современным потребностям, также отличаются прозрачностью и предлагают детальную проверку функций, кода и данных модели. В отличие от других конкурентов, обучение Writer строго исключает данные о клиентах. Этот инструмент отлично подходит для различных документов, включая сообщения в блогах, рекламные объявления, листовки, копии кампаний по электронной почте и веб-сайты, подобно предложениям других платформ, таких как Cohere, Typeface и AppMaster.io, которые предоставляют аналогичные возможности разработки no-code.

Добавляя больше возможностей своей платформе, Writer также позволяет предприятиям регулировать правила бренда, юридические и нормативные требования для своих моделей. Модели также можно связать с источниками бизнес-данных, тем самым расширяя их возможности для исследований, проверки фактов и ответа на запросы.

Благодаря штаб-квартире в Сан-Франциско и постоянно растущему штату сотрудников, насчитывающему 100 человек, Writer приобрела сотни клиентов, а именно Intuit, United Healthcare, UiPath, Spotify, L'Oreal, Uber и Accenture. За последние два года доходы Writer выросли в 10 раз.