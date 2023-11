Writer garante US$ 100 milhões em financiamento da Série B para desenvolver sua plataforma de geração de texto baseada em IA para empresas

Em uma tentativa de solidificar sua posição no domínio da IA, Writer, uma empresa pioneira na indústria de desenvolvimento de plataformas generativas de IA, confirmou uma injeção de capital de US$ 100 milhões durante sua rodada de financiamento da Série B. A rodada foi liderada pela ICONIQ Growth e contou com contribuições significativas de outras entidades de financiamento, como WndrCo, Balderton Capital, Insight Partners, Aspect Ventures, bem como de alguns de seus usuários ativos, como Accenture e Vanguard.

O novo capital acelerará o crescimento e o desenvolvimento dos geradores de texto altamente especializados alimentados por IA do Writer. Como resultado, os fundos globais da empresa subiram para substanciais 126 milhões de dólares, catapultando a avaliação da sua empresa para um intervalo impressionante de 500 milhões de dólares a 750 milhões de dólares pós-investimento.

De acordo com o cofundador e CEO, May Habib, as empresas estão apenas começando a explorar todo o potencial da IA ​​generativa. Em suas declarações ao TechCrunch, ela explicou que os aplicativos mais críticos e impactantes exigem um conhecimento profundo de enriquecimento de dados, geração aumentada de recuperação e construção de fluxo de trabalho - estes constituem 90% do trabalho.

A plataforma do Writer garante que essas operações sejam muito mais gerenciáveis, hospedando todos os dados - incluindo o modelo de linguagem grande (LLM) - em uma nuvem privada virtual corporativa, tornando-os fáceis de usar para as empresas.

Inegavelmente, Writer opera em uma indústria altamente competitiva que inclui gigantes de IA renomados como OpenAI, Anthropic, AI21 Labs, Mistral AI e Jasper, entre outros. Mesmo neste setor lotado, Writer conseguiu conquistar um nicho desenvolvendo modelos que são mais econômicos e menores do que a média do setor.

Atendendo perfeitamente às necessidades contemporâneas, os modelos da plataforma também se orgulham de transparência e oferecem uma inspeção detalhada dos recursos, código e dados do modelo. Ao contrário de outros concorrentes, o treinamento do Writer exclui estritamente os dados do cliente. A ferramenta é ideal para vários documentos, incluindo postagens de blogs, anúncios, folhetos, cópias de campanhas por e-mail e sites, semelhante a ofertas de outras plataformas como Cohere, Typeface e AppMaster.io, que fornecem recursos semelhantes no desenvolvimento no-code.

Adicionando mais força à sua plataforma, Writer também permite que as empresas regulem as regras da marca, requisitos legais e regulatórios em todos os seus modelos. Os modelos também podem ser vinculados a fontes de dados de negócios, aumentando assim sua capacidade de pesquisa, verificação de fatos e resposta a dúvidas.

Com sede em São Francisco e apoiada por uma força de trabalho cada vez maior de 100 funcionários, Writer conquistou centenas de clientes, nomeadamente Intuit, United Healthcare, UiPath, Spotify, L'Oreal, Uber e Accenture. Nos últimos dois anos, Writer registrou um notável crescimento de 10x em suas receitas.