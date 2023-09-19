Writer تحصل على تمويل بقيمة 100 مليون دولار من السلسلة B لتطوير منصة إنشاء النصوص المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات

في محاولة لتعزيز مكانتها في عالم الذكاء الاصطناعي، أكدت Writer ، وهي لاعب رائد في صناعة تطوير منصات الذكاء الاصطناعي التوليدية، ضخ رأس مال بقيمة 100 مليون دولار خلال جولة التمويل من السلسلة B. تم توجيه الجولة بواسطة ICONIQ Growth ، وشهدت مساهمات كبيرة من جهات التمويل الأخرى مثل WndrCo ، Balderton Capital ، Insight Partners ، و Aspect Ventures ، بالإضافة إلى بعض مستخدميها النشطين، مثل Accenture و Vanguard.

سيعمل رأس المال الجديد على تسريع نمو وتطوير مولدات النصوص عالية التخصص التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Writer. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أموال الشركة إلى مبلغ كبير قدره 126 مليون دولار، مما رفع تقييم مؤسستها إلى نطاق مثير للإعجاب يتراوح بين 500 مليون دولار و750 مليون دولار بعد الأموال.

وفقًا للمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، مي حبيب، بدأت الشركات للتو في استكشاف الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي. في تصريحاتها لـ TechCrunch، أوضحت أن التطبيقات الأكثر أهمية وتأثيرًا تتطلب فهمًا عميقًا لإثراء البيانات، وتوليد الاسترجاع المعزز، وبناء سير العمل - وهذه تشكل 90٪ من العمل.

تضمن منصة Writer أن تكون هذه العمليات أكثر قابلية للإدارة، حيث تستضيف جميع البيانات - بما في ذلك نموذج اللغة الكبير (LLM) - في سحابة خاصة افتراضية للمؤسسة، مما يجعلها سهلة الاستخدام للمؤسسات.

مما لا يمكن إنكاره، Writer تعمل في صناعة شديدة التنافسية تتضمن عمالقة الذكاء الاصطناعي المشهورين مثل OpenAI ، و Anthropic ، و AI21 Labs ، و Mistral AI ، و Jasper ، من بين آخرين. حتى في هذا القطاع المزدحم، تمكنت Writer من اقتحام مكانة متميزة من خلال تطوير نماذج أكثر فعالية من حيث التكلفة وأصغر من متوسط ​​الصناعة.

لتلبية الاحتياجات المعاصرة بسلاسة، تتميز نماذج المنصة أيضًا بالشفافية وتقدم فحصًا تفصيليًا لميزات النموذج وكوده وبياناته. على عكس المنافسين الآخرين، فإن تدريب Writer يستثني بشكل صارم بيانات العملاء. تعتبر الأداة مناسبة تمامًا لمختلف المستندات بما في ذلك منشورات المدونات والإعلانات والنشرات الإعلانية ونسخ حملات البريد الإلكتروني ومواقع الويب، على غرار العروض المقدمة من منصات أخرى مثل Cohere و Typeface و AppMaster.io ، والتي توفر إمكانات مماثلة في التطوير no-code.

ومن خلال إضافة المزيد من القوة إلى نظامها الأساسي، تسمح Writer أيضًا للمؤسسات بتنظيم قواعد العلامة التجارية والمتطلبات القانونية والتنظيمية عبر نماذجها. ويمكن أيضًا ربط النماذج بمصادر بيانات الأعمال، وبالتالي زيادة قدرتها على البحث والتحقق من الحقائق والإجابة على الاستفسارات.

من خلال مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ومدعومًا بقوة عاملة متزايدة مكونة من 100 موظف، اكتسبت Writer مئات العملاء، وهم Intuit و United Healthcare و UiPath و Spotify و L'Oreal و Uber و Accenture. على مدى العامين الماضيين، شهدت Writer نموًا ملحوظًا بمقدار 10 أضعاف في إيراداتها.