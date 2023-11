Writer haalt $100 miljoen binnen in Serie B-financiering voor de ontwikkeling van zijn AI-aangedreven tekstgeneratieplatform voor ondernemingen

In een poging zijn positie op het gebied van AI te verstevigen, bevestigde Writer, een baanbrekende speler in de ontwikkelingsindustrie voor generatieve AI-platforms, een kapitaalinjectie van $100 miljoen tijdens zijn Series B-financieringsronde. De ronde werd geleid door ICONIQ Growth en kende aanzienlijke bijdragen van andere financieringspartners zoals WndrCo, Balderton Capital, Insight Partners, Aspect Ventures, maar ook van enkele van zijn actieve gebruikers, zoals Accenture en Vanguard.

Het nieuwe kapitaal zal de groei en ontwikkeling van Writer 's zeer gespecialiseerde, door AI aangedreven tekstgeneratoren versnellen. Als gevolg hiervan zijn de totale fondsen van het bedrijf gestegen naar een substantiële $126 miljoen, waardoor de bedrijfswaardering is gekatapulteerd naar een indrukwekkend bereik van $500 miljoen - $750 miljoen post-money.

Volgens medeoprichter en CEO May Habib beginnen bedrijven nog maar pas het volledige potentieel van generatieve AI te verkennen. In haar verklaringen aan TechCrunch legde ze uit dat de meest kritische en impactvolle applicaties een diepgaand begrip vereisen van dataverrijking, verbeterde generatie voor het ophalen van gegevens en het bouwen van workflows - deze vormen 90% van het werk.

Writer -platform zorgt ervoor dat deze bewerkingen veel beter beheersbaar zijn en host alle gegevens - inclusief het grote taalmodel (LLM) - in een virtuele privécloud van de onderneming, waardoor deze gebruiksvriendelijk wordt voor ondernemingen.

Het valt niet te ontkennen dat Writer opereert in een zeer competitieve industrie die onder meer gerenommeerde AI-giganten als OpenAI, Anthropic, AI21 Labs, Mistral AI en Jasper omvat. Zelfs in deze drukke sector is Writer erin geslaagd een niche te veroveren door modellen te ontwikkelen die kosteneffectiever en kleiner zijn dan het sectorgemiddelde.

De modellen van het platform komen naadloos tegemoet aan de hedendaagse behoeften en bieden ook transparantie en bieden een gedetailleerde inspectie van de functies, code en gegevens van het model. In tegenstelling tot andere concurrenten sluit Writer -training klantgegevens strikt uit. De tool is uitstekend geschikt voor verschillende documenten, waaronder blogposts, advertenties, flyers, kopieën van e-mailcampagnes en websites, vergelijkbaar met aanbiedingen van andere platforms zoals Cohere, Typeface en AppMaster.io, die vergelijkbare mogelijkheden bieden bij ontwikkeling no-code.

Door het platform nog sterker te maken, stelt Writer bedrijven ook in staat merkregels en wettelijke en regelgevende vereisten in al hun modellen te reguleren. De modellen kunnen ook worden gekoppeld aan zakelijke gegevensbronnen, waardoor hun mogelijkheden voor onderzoek, factchecking en het beantwoorden van vragen worden vergroot.

Met het hoofdkantoor in San Francisco en ondersteund door een steeds groeiend personeelsbestand van 100 medewerkers, heeft Writer honderden klanten gewonnen, namelijk Intuit, United Healthcare, UiPath, Spotify, L'Oreal, Uber en Accenture. De afgelopen twee jaar heeft Writer een opmerkelijke omzetgroei van 10x gezien.