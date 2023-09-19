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Writer 获得 1 亿美元 B 轮融资，用于开发人工智能驱动的企业文本生成平台

Sep 19, 2023
Writer 获得 1 亿美元 B 轮融资，用于开发人工智能驱动的企业文本生成平台

为了巩固其在人工智能领域的地位，生成式人工智能平台开发行业的开拓者Writer确认在 B 轮融资中注资 1 亿美元。此轮融资由ICONIQ Growth领投， WndrCoBalderton CapitalInsight PartnersAspect Ventures等其他资金支持者以及AccentureVanguard等一些活跃用户也做出了重大贡献。

新资金将加速Writer高度专业化的人工智能文本生成器的成长和发展。结果，该公司的整体资金飙升至 1.26 亿美元，使其企业估值飙升至令人印象深刻的 5 亿至 7.5 亿美元的投后估值。

联合创始人兼首席执行官 May Habib 表示，企业才刚刚开始探索生成式人工智能的全部潜力。在向 TechCrunch 发表的声明中，她解释说，最关键和最有影响力的应用程序需要对数据丰富、检索增强生成和工作流程构建有深刻的理解——这些构成了 90% 的工作。

Writer的平台确保这些操作更加易于管理，将所有数据（包括大型语言模型 (LLM)）托管在企业虚拟私有云中，从而使其对企业用户友好。

不可否认的是， Writer所在的行业竞争非常激烈，其中包括OpenAIAnthropicAI21 LabsMistral AIJasper等著名的人工智能巨头。即使在这个拥挤的领域， Writer也通过开发更具成本效益且比行业平均水平更小的模型成功地开辟了一个利基市场。

该平台的模型无缝满足当代需求，还具有透明度，并提供对模型特征、代码和数据的详细检查。与其他竞争对手不同， Writer的培训严格排除客户数据。该工具非常适合各种文档，包括博客文章、广告、传单、电子邮件活动副本和网站，类似于CohereTypefaceAppMaster.io等其他平台的产品，它们在no-code开发中提供类似的功能。

Writer为其平台增添了更多优势，还允许企业在其模型中规范品牌规则、法律和监管要求。这些模型还可以与业务数据源链接，从而增强其研究、事实检查和回答查询的能力。

Writer总部位于旧金山，拥有 100 名员工，并不断壮大，已获得数百家客户，包括IntuitUnited HealthcareUiPathSpotifyL'OrealUberAccenture 。过去两年， Writer的收入显着增长了 10 倍。

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