Writer, İşletmelere Yönelik Yapay Zeka Destekli Metin Oluşturma Platformunu Geliştirmek İçin B Serisi Finansmandan 100 Milyon ABD Doları Sağladı

Üretken yapay zeka platformu geliştirme sektöründe öncü bir oyuncu olan Writer, yapay zeka alanındaki konumunu sağlamlaştırmak amacıyla, B Serisi finansman turu sırasında 100 milyon dolarlık sermaye enjeksiyonunu doğruladı. Tur, ICONIQ Growth tarafından yönetildi ve WndrCo, Balderton Capital, Insight Partners, Aspect Ventures gibi diğer güçlü finansman kuruluşlarının yanı sıra Accenture ve Vanguard gibi bazı aktif kullanıcıların da önemli katkılarını gördü.

Yeni sermaye, Writer son derece uzmanlaşmış yapay zeka destekli metin oluşturucularının büyümesini ve gelişmesini hızlandıracak. Sonuç olarak, firmanın toplam fonları önemli bir miktar olan 126 milyon dolara yükseldi ve kurumsal değerlemesi para sonrası 500 milyon dolar ile 750 milyon dolar gibi etkileyici bir aralığa fırladı.

Kurucu ortak ve CEO May Habib'e göre işletmeler, üretken yapay zekanın tüm potansiyelini keşfetmeye daha yeni başlıyor. TechCrunch'a yaptığı açıklamalarda, en kritik ve etkili uygulamaların veri zenginleştirme, erişim artırılmış oluşturma ve iş akışı oluşturma konularında derinlemesine bir anlayış gerektirdiğini ve bunların işin %90'ını oluşturduğunu açıkladı.

Writer platformu, büyük dil modeli (LLM) de dahil olmak üzere tüm verileri kurumsal sanal özel bulutta barındırarak bu operasyonların çok daha kolay yönetilebilir olmasını sağlar ve böylece onu kurumlar için kullanıcı dostu hale getirir.

İnkar edilemez bir şekilde Writer, diğerlerinin yanı sıra OpenAI, Anthropic, AI21 Labs, Mistral AI ve Jasper gibi ünlü AI devlerini içeren son derece rekabetçi bir sektörde faaliyet göstermektedir. Writer, bu kalabalık sektörde bile daha uygun maliyetli ve sektör ortalamasından daha küçük modeller geliştirerek kendine yer edinmeyi başardı.

Çağdaş ihtiyaçları kusursuz bir şekilde karşılayan platformun modelleri aynı zamanda şeffaflığa sahiptir ve modelin özelliklerinin, kodunun ve verilerinin ayrıntılı bir incelemesini sunar. Diğer rakiplerden farklı olarak Writer eğitimine müşteri verileri kesinlikle dahil edilmez. Araç, no-code geliştirmede benzer yetenekler sağlayan Cohere, Typeface ve AppMaster.io gibi diğer platformların tekliflerine benzer şekilde, blog gönderileri, reklamlar, el ilanları, e-posta kampanya kopyaları ve web siteleri dahil olmak üzere çeşitli belgeler için güçlü bir uyum sağlar.

Platformuna daha fazla güç katan Writer, kuruluşların marka kurallarını, yasal ve düzenleyici gereklilikleri kendi modelleri genelinde düzenlemesine de olanak tanıyor. Modeller aynı zamanda iş veri kaynaklarına da bağlanabilir, böylece araştırma, doğrulama ve sorguları yanıtlama yetenekleri artırılabilir.

Merkezi San Francisco'da bulunan ve sürekli büyüyen 100 çalışandan oluşan iş gücüyle desteklenen Writer, Intuit, United Healthcare, UiPath, Spotify, L'Oreal, Uber ve Accenture gibi yüzlerce müşteri kazandı. Son iki yılda Writer gelirlerinde 10 katlık kayda değer bir büyüme görüldü.