Writer sichert sich 100 Millionen US-Dollar an Finanzierung der Serie B für die Entwicklung seiner KI-gestützten Textgenerierungsplattform für Unternehmen

Um seine Position im KI-Bereich zu festigen, bestätigte Writer, ein bahnbrechender Akteur in der Entwicklungsbranche für generative KI-Plattformen, eine Kapitalzuführung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar im Rahmen seiner Finanzierungsrunde der Serie B. Die Runde wurde von ICONIQ Growth geleitet und verzeichnete bedeutende Beiträge von anderen Finanzierungsgrößen wie WndrCo, Balderton Capital, Insight Partners, Aspect Ventures sowie von einigen seiner aktiven Nutzer wie Accenture und Vanguard.

Das frische Kapital wird das Wachstum und die Entwicklung der hochspezialisierten KI-gestützten Textgeneratoren von Writer beschleunigen. Infolgedessen sind die Gesamtmittel des Unternehmens auf beachtliche 126 Millionen US-Dollar gestiegen, was die Unternehmensbewertung nach der Finanzierung auf eine beeindruckende Spanne von 500 bis 750 Millionen US-Dollar katapultiert hat.

Laut Mitbegründerin und CEO May Habib fangen Unternehmen gerade erst an, das volle Potenzial der generativen KI auszuschöpfen. In ihren Aussagen gegenüber TechCrunch erklärte sie, dass die kritischsten und wirkungsvollsten Anwendungen ein tiefgreifendes Verständnis der Datenanreicherung, der Retrieval-Augmented-Generierung und der Workflow-Konstruktion erfordern – diese machen 90 % der Arbeit aus.

Writer -Plattform sorgt dafür, dass diese Vorgänge weitaus einfacher zu verwalten sind, indem sie alle Daten – einschließlich des Large Language Model (LLM) – in einer Enterprise Virtual Private Cloud hostet und sie so für Unternehmen benutzerfreundlich macht.

Unbestreitbar ist Writer in einer hart umkämpften Branche tätig, zu der unter anderem renommierte KI-Giganten wie OpenAI, Anthropic, AI21 Labs, Mistral AI und Jasper gehören. Selbst in diesem überfüllten Sektor ist es Writer gelungen, eine Nische zu erobern, indem es Modelle entwickelt hat, die kostengünstiger und kleiner als der Branchendurchschnitt sind.

Die Modelle der Plattform passen sich nahtlos den aktuellen Anforderungen an und zeichnen sich außerdem durch Transparenz aus und bieten eine detaillierte Überprüfung der Funktionen, des Codes und der Daten des Modells. Im Gegensatz zu anderen Wettbewerbern schließt Writer 's Training Kundendaten strikt aus. Das Tool eignet sich hervorragend für verschiedene Dokumente, darunter Blogbeiträge, Anzeigen, Flyer, Kopien von E-Mail-Kampagnen und Websites, ähnlich wie Angebote anderer Plattformen wie Cohere, Typeface und AppMaster.io, die ähnliche Funktionen für die no-code Entwicklung bieten.

Durch die Stärkung seiner Plattform ermöglicht Writer Unternehmen außerdem, Markenregeln sowie rechtliche und behördliche Anforderungen über alle Modelle hinweg zu regulieren. Die Modelle können auch mit Geschäftsdatenquellen verknüpft werden, wodurch ihre Möglichkeiten zur Recherche, Faktenprüfung und Beantwortung von Fragen erweitert werden.

Mit seinem Hauptsitz in San Francisco und einer ständig wachsenden Belegschaft von 100 Mitarbeitern hat Writer Hunderte von Kunden gewonnen, darunter Intuit, United Healthcare, UiPath, Spotify, L'Oreal, Uber und Accenture. In den letzten zwei Jahren konnte Writer einen bemerkenswerten Umsatzanstieg um das Zehnfache verzeichnen.