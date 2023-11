Vercel présente la version bêta v0, tirant parti de l'IA générative pour la création de composants d'interface utilisateur Swift

Vercel, une référence en matière de développement frontend, a déployé un outil innovant s'appuyant sur les prouesses de l'IA générative. Cet outil révolutionnaire, bien nommé v0, accélère la génération de composants d'interface utilisateur (UI) et de sites Web à grande échelle pour les développeurs.

v0 fonctionne sur un principe simple. Les développeurs décrivent le composant dont ils ont besoin dans une simple invite de texte. v0 traite ensuite l'invite et génère un composant qui reflète les descripteurs donnés. L'outil devrait fournir un moyen rapide et efficace de générer des éléments d'interface utilisateur frontend, rendant ainsi le processus de développement Web plus fluide.

Le concept révolutionnaire introduit ici est Generative UI, ou genUI, comme le surnomme Vercel. GenUI exploite essentiellement des modèles d'IA, en particulier des modèles d'apprentissage des langues (LLM), pour fabriquer du code frontend. Ce code résultant peut ensuite être intégré de manière transparente dans les applications des développeurs, formant une base solide sur laquelle ils peuvent continuer à faire évoluer leurs projets.

v0, dès réception d'une invite, évoque trois rendus différents de l'interface utilisateur demandée par le développeur. Les développeurs sont alors libres de sélectionner celui qui correspond le plus à leurs besoins. Ils peuvent simplement copier et coller le code de cette interface utilisateur dans leur application. Si les options par défaut ne satisfont pas à leurs exigences, la v0 permet des ajustements et des modifications jusqu'à ce que l'interface utilisateur générée s'aligne sur la vision du développeur.

Actuellement, la plateforme v0 propose des composants préconfigurés correspondant à des exemples d'invites. Ceux-ci incluent un formulaire de contact, une bannière de consentement aux cookies et une section héros configurée pour le mode sombre. Ces modèles offrent une gamme de personnalisations, faisant appel à un large éventail de besoins en matière d'interface utilisateur.

Vercel a souligné que le programme de formation de la v0 utilisait du code personnalisé, des ensembles de données open source et des ensembles de données synthétiques. L'outil n'a pas été appris à l'aide de données ou de codes spécifiques au client Vercel. Une amélioration supplémentaire du modèle v0 a lieu grâce aux invites et aux contextes fournis par les développeurs. Les données affinées permettent par conséquent à Vercel de mieux prédire et de répondre aux besoins futurs des utilisateurs.

La phase bêta de la v0 est actuellement disponible et accumule une liste d'attente de développeurs intéressés. L'outil a suscité un intérêt considérable au cours de sa période d'alpha privée, gagnant plus de 100 000 inscriptions en à peine trois semaines.

L'émergence d'outils innovants comme v0 et de plateformes comme AppMaster, qui augmentent considérablement l'efficacité de la création d'applications, soulignent une évolution croissante dans l'industrie technologique. L'utilisation de l'IA et de la programmation visuelle permet aux développeurs de réduire les processus de codage chronophages, ouvrant ainsi la voie à une livraison d'applications rapide et de haute qualité.

Néanmoins, pour les applications backend, Web et mobiles, la plate-forme complète sans code d' AppMaster reste une option intéressante. Grâce à une approche visuelle de la création de modèles de données et de processus métier, il permet même à un simple développeur citoyen de créer une solution logicielle évolutive et complète.