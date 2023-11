Vercel introduceert v0 bèta, waarbij gebruik wordt gemaakt van generatieve AI voor het snel maken van UI-componenten

Vercel, een krachtpatser op het gebied van frontend-ontwikkeling, heeft een innovatief hulpmiddel uitgerold dat draait om de bekwaamheid van generatieve AI. Deze baanbrekende tool, toepasselijk v0 genoemd, versnelt het genereren van gebruikersinterfacecomponenten (UI) en volledige websites voor ontwikkelaars.

v0 werkt op een eenvoudig uitgangspunt. Ontwikkelaars beschrijven de component die ze nodig hebben in een eenvoudige tekstprompt. v0 verwerkt vervolgens de prompt en levert een component op die de gegeven descriptors weerspiegelt. De tool zal naar verwachting een snelle en efficiënte manier bieden om frontend UI-elementen te genereren, waardoor het webontwikkelingsproces soepeler verloopt.

Het revolutionaire concept dat hier wordt geïntroduceerd is Generatieve UI, of genUI, zoals Vercel het noemt. GenUI maakt in wezen gebruik van AI-modellen, met name taalleermodellen (LLM's), om frontend-code te fabriceren. Deze resulterende code kan vervolgens naadloos worden geïntegreerd in de applicaties van de ontwikkelaars, waardoor een robuuste basis wordt gevormd waarop zij hun projecten kunnen blijven ontwikkelen.

v0 roept bij ontvangst van een prompt drie verschillende uitvoeringen op van de gebruikersinterface waar de ontwikkelaar om heeft gevraagd. De ontwikkelaars zijn dan vrij om degene te selecteren die het beste bij hun behoeften past. Ze kunnen de code voor deze gebruikersinterface eenvoudigweg kopiëren en in hun applicatie plakken. Als de standaardopties niet aan hun vereisten voldoen, biedt v0 ruimte voor aanpassingen en aanpassingen totdat de gegenereerde gebruikersinterface aansluit bij de visie van de ontwikkelaar.

Momenteel biedt het v0-platform vooraf geconfigureerde componenten die overeenkomen met voorbeeldprompts. Deze omvatten een contactformulier, een cookie-toestemmingsbanner en een hero-sectie geconfigureerd voor de donkere modus. Dergelijke sjablonen bieden een reeks aanpassingen die aantrekkelijk zijn voor een breed spectrum aan gebruikersinterfacebehoeften.

Vercel schetste dat het trainingsregime van v0 gebruik maakte van gepersonaliseerde code, open-source datasets en synthetische datasets. De tool is niet aangeleerd met klantspecifieke gegevens of codes van Vercel. Verdere verbetering van het v0-model vindt plaats via de aanwijzingen en contexten die ontwikkelaars bieden. Dankzij de verfijnde gegevens kan Vercel de toekomstige gebruikersbehoeften beter voorspellen en erop inspelen.

De bètafase van v0 is momenteel beschikbaar en er ontstaat een wachtlijst van geïnteresseerde ontwikkelaars. De tool trok veel belangstelling tijdens de private alfaperiode en genereerde in amper drie weken tijd meer dan 100.000 aanmeldingen.

De opkomst van innovatieve tools als v0 en platforms als AppMaster, die de efficiëntie van het maken van apps aanzienlijk vergroten, onderstrepen een groeiende verschuiving in de technologie-industrie. Het gebruik van AI en visuele programmering stelt ontwikkelaars in staat tijdrovende codeerprocessen te verminderen, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een snelle, hoogwaardige levering van applicaties.

Niettemin blijft het uitgebreide no-code- platform van AppMaster voor backend-, web- en mobiele applicaties een aantrekkelijke optie. Met een visuele benadering voor het creëren van datamodellen en bedrijfsprocessen kan zelfs één burgerontwikkelaar een schaalbare, alomvattende softwareoplossing maken.