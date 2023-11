Vercel presenta v0 Beta, sfruttando l'intelligenza artificiale generativa per la creazione di componenti Swift UI

Vercel, una potenza nello sviluppo frontend, ha lanciato uno strumento innovativo basato sull'abilità dell'intelligenza artificiale generativa. Questo strumento rivoluzionario, giustamente denominato v0, accelera la generazione di componenti dell'interfaccia utente (UI) e di siti Web su vasta scala per gli sviluppatori.

v0 funziona su una premessa semplice. Gli sviluppatori descrivono il componente di cui hanno bisogno in un semplice messaggio di testo. v0 quindi elabora il prompt e produce un componente che rispecchia i descrittori forniti. Si prevede che lo strumento fornisca un modo rapido ed efficiente per generare elementi dell'interfaccia utente frontend, rendendo il processo di sviluppo web più fluido.

Il concetto rivoluzionario introdotto qui è Generative UI, o genUI, come lo chiama Vercel. GenUI sfrutta essenzialmente i modelli di intelligenza artificiale, in particolare i modelli di apprendimento delle lingue (LLM), per fabbricare codice frontend. Il codice risultante può quindi essere integrato perfettamente nelle applicazioni degli sviluppatori, formando una solida base su cui possono continuare a far evolvere i loro progetti.

v0, dopo aver ricevuto una richiesta, evoca tre diverse interpretazioni dell'interfaccia utente richiesta dallo sviluppatore. Gli sviluppatori sono quindi liberi di selezionare quello più adatto alle loro esigenze. Possono semplicemente copiare e incollare il codice per questa interfaccia utente nella loro applicazione. Se le opzioni predefinite non soddisfano i requisiti, v0 lascia spazio per aggiustamenti e modifiche finché l'interfaccia utente generata non si allinea con la visione dello sviluppatore.

Attualmente, la piattaforma v0 offre componenti preconfigurati corrispondenti a prompt di esempio. Questi includono un modulo di contatto, un banner per il consenso ai cookie e una sezione hero configurata per la modalità oscura. Tali modelli offrono una gamma di personalizzazioni, facendo appello a un ampio spettro di esigenze di interfaccia utente.

Vercel ha sottolineato che il regime di formazione di v0 utilizzava codice personalizzato, set di dati open source e set di dati sintetici. Lo strumento non è stato addestrato utilizzando dati o codici specifici del cliente Vercel. Un ulteriore miglioramento del modello v0 avviene attraverso le istruzioni e i contesti forniti dagli sviluppatori. I dati perfezionati consentono quindi a Vercel di prevedere e soddisfare meglio le future esigenze degli utenti.

La fase beta della v0 è attualmente disponibile e sta accumulando una lista d'attesa di sviluppatori interessati. Lo strumento ha raccolto un notevole interesse durante il suo periodo alpha privato, ottenendo oltre 100.000 iscrizioni in appena tre settimane.

L’emergere di strumenti innovativi come v0 e piattaforme come AppMaster, che aumentano significativamente l’efficienza della creazione di app, sottolineano un cambiamento crescente nel settore tecnologico. L’uso dell’intelligenza artificiale e della programmazione visiva consente agli sviluppatori di ridurre i lunghi processi di codifica, aprendo la strada a una distribuzione rapida e di alta qualità delle applicazioni.

Tuttavia, per le applicazioni backend, web e mobili, la piattaforma completa senza codice di AppMaster rimane un'opzione interessante. Con un approccio visivo alla creazione di modelli di dati e processi aziendali, consente anche a un singolo sviluppatore cittadino di creare una soluzione software scalabile e completa.