تقدم شركة Vercel الإصدار التجريبي v0، الذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء مكونات واجهة المستخدم السريعة

طرحت Vercel ، إحدى الشركات القوية في مجال تطوير الواجهة الأمامية، أداة مبتكرة تعتمد على براعة الذكاء الاصطناعي التوليدي. تعمل هذه الأداة المتقدمة، والتي تحمل اسم v0، على تسريع عملية إنشاء مكونات واجهة المستخدم (UI) ومواقع الويب واسعة النطاق للمطورين.

يعمل الإصدار 0 على فرضية واضحة. يصف المطورون المكون الذي يحتاجونه في رسالة نصية بسيطة. يقوم الإصدار v0 بعد ذلك بمعالجة الموجه وينتج مكونًا يعكس الواصفات المحددة. ومن المتوقع أن توفر الأداة طريقة سريعة وفعالة لإنشاء عناصر واجهة المستخدم الأمامية، مما يجعل عملية تطوير الويب أكثر سلاسة.

المفهوم الثوري الذي يتم تقديمه هنا هو واجهة المستخدم التوليدية، أو genUI، كما يطلق عليها Vercel. تستفيد GenUI بشكل أساسي من نماذج الذكاء الاصطناعي - وخاصة نماذج تعلم اللغة (LLMs) - لتصنيع كود الواجهة الأمامية. يمكن بعد ذلك دمج هذا الكود الناتج بسلاسة في تطبيقات المطورين، مما يشكل أساسًا قويًا يمكنهم من خلاله مواصلة تطوير مشاريعهم.

v0، عند تلقي المطالبة، يستحضر ثلاثة إصدارات مختلفة لواجهة المستخدم التي طلبها المطور. يكون للمطورين بعد ذلك الحرية في اختيار الخيار الذي يناسب احتياجاتهم أكثر. يمكنهم ببساطة نسخ ولصق الكود الخاص بواجهة المستخدم هذه في تطبيقهم. إذا كانت الخيارات الافتراضية لا تلبي متطلباتها، فإن الإصدار 0 يتيح مساحة للتعديلات والتعديلات حتى تتماشى واجهة المستخدم التي تم إنشاؤها مع رؤية المطور.

حاليًا، يوفر النظام الأساسي v0 مكونات تم تكوينها مسبقًا تتوافق مع نماذج المطالبات. يتضمن ذلك نموذج اتصال، وشعار الموافقة على ملفات تعريف الارتباط، وقسم البطل الذي تم تكوينه للوضع المظلم. توفر هذه القوالب نطاقًا من التخصيصات، مما يلبي مجموعة واسعة من احتياجات واجهة المستخدم.

أوضح Vercel أن نظام التدريب الخاص بـ v0 استخدم تعليمات برمجية مخصصة ومجموعات بيانات مفتوحة المصدر ومجموعات بيانات تركيبية. لم يتم تعليم الأداة باستخدام أي بيانات أو أكواد خاصة بعملاء Vercel. يتم إجراء مزيد من التحسين لنموذج v0 من خلال المطالبات والسياقات التي يوفرها المطورون. وبالتالي فإن البيانات المكررة تمكن شركة Vercel من التنبؤ بشكل أفضل وتلبية احتياجات المستخدم المستقبلية.

المرحلة التجريبية من الإصدار 0 متاحة حاليًا وتضم قائمة انتظار للمطورين المهتمين. حظيت الأداة باهتمام كبير خلال فترة ألفا الخاصة، حيث حصلت على أكثر من 100000 تسجيل في ثلاثة أسابيع فقط.

إن ظهور أدوات مبتكرة مثل v0 ومنصات مثل AppMaster ، والتي تعمل على زيادة كفاءة إنشاء التطبيقات بشكل كبير، يؤكد على التحول المتزايد في صناعة التكنولوجيا. يتيح استخدام الذكاء الاصطناعي والبرمجة المرئية للمطورين تقليل عمليات البرمجة التي تستغرق وقتًا طويلاً، مما يمهد الطريق لتسليم التطبيقات بسرعة وبجودة عالية.

ومع ذلك، بالنسبة لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تظل منصة AppMaster الشاملة الخالية من التعليمات البرمجية خيارًا مقنعًا. ومن خلال النهج المرئي لإنشاء نماذج البيانات والعمليات التجارية، فإنه يسمح حتى لمطور مواطن واحد بصياغة حل برمجي شامل وقابل للتطوير.