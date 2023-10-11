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Vercel 推出 v0 Beta，利用生成式 AI 进行 Swift UI 组件创建

Oct 11, 2023
Vercel 推出 v0 Beta，利用生成式 AI 进行 Swift UI 组件创建

Vercel是前端开发领域的巨头，推出了一款依靠生成式人工智能能力的创新工具。这个突破性的工具被恰当地命名为 v0，它可以加快开发人员用户界面 (UI) 组件和全面网站的生成速度。

v0 在一个简单的前提下运行。开发人员在简单的文本提示中描述他们所需的组件。然后 v0 处理提示并生成一个反映给定描述符的组件。该工具预计将提供一种快速有效的方式来生成前端 UI 元素，使 Web 开发过程更加顺畅。

这里引入的革命性概念是生成式 UI，或Vercel所称的 genUI。 GenUI 本质上利用人工智能模型——特别是语言学习模型（LLM）——来构建前端代码。然后，生成的代码可以无缝集成到开发人员的应用程序中，形成一个坚实的基础，让他们可以继续发展他们的项目。

v0 在收到提示后，会根据开发人员请求的 UI 呈现出三种不同的表现形式。然后，开发人员可以自由选择最适合他们需求的一种。他们只需将此 UI 的代码复制并粘贴到他们的应用程序中即可。如果默认选项不能满足他们的要求，v0 会留出调整和修改的空间，直到生成的 UI 符合开发人员的愿景。

目前，v0 平台提供了与示例提示相对应的预配置组件。其中包括联系表单、cookie 同意横幅和为暗模式配置的英雄部分。此类模板提供了一系列自定义功能，可满足广泛的用户界面需求。

Vercel概述了 v0 的训练方案利用了个性化代码、开源数据集和合成数据集。该工具尚未使用任何 Vercel 客户特定数据或代码进行示教。 v0 模型的进一步增强是通过开发人员提供的提示和上下文进行的。因此，经过提炼的数据使 Vercel 能够更好地预测并满足未来的用户需求。

v0 的测试阶段目前已经推出，并积累了感兴趣的开发人员的候补名单。该工具在其非公开测试期间引起了极大的兴趣，在短短三周内就获得了超过 100,000 名注册用户。

v0 等创新工具和AppMaster等平台的出现显着提高了应用程序创建的效率，凸显了科技行业不断发生的转变。人工智能和可视化编程的使用使开发人员能够减少耗时的编码过程，为快速、高质量的应用程序交付铺平道路。

尽管如此，对于后端、Web 和移动应用程序来说， AppMaster全面的无代码平台仍然是一个引人注目的选择。通过可视化方法创建数据模型和业务流程，它甚至允许单个公民开发人员制作可扩展的、全面的软件解决方案。

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