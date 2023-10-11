Vercel, Swift UI Bileşen Oluşturma için Üretken Yapay Zekadan Yararlanan v0 Beta'yı Tanıttı

Ön uç geliştirmede bir güç merkezi olan Vercel, üretken yapay zekanın becerisine dayanan yenilikçi bir aracı kullanıma sundu. Uygun bir şekilde v0 olarak adlandırılan bu çığır açıcı araç, geliştiriciler için kullanıcı arayüzü (UI) bileşenlerinin ve tam ölçekli web sitelerinin oluşturulmasını hızlandırır.

v0 basit bir temele dayalı olarak çalışır. Geliştiriciler ihtiyaç duydukları bileşeni basit bir metin isteminde açıklar. v0 daha sonra istemi işler ve verilen tanımlayıcıları yansıtan bir bileşen üretir. Aracın, ön uç kullanıcı arayüzü öğelerini oluşturmak için hızlı ve etkili bir yol sunarak web geliştirme sürecini daha sorunsuz hale getirmesi bekleniyor.

Burada tanıtılan devrim niteliğindeki kavram, Vercel adlandırdığı şekliyle Üretken Kullanıcı Arayüzü veya genUI'dir. GenUI, ön uç kodunu üretmek için esasen yapay zeka modellerinden, özellikle de dil öğrenme modellerinden (LLM'ler) yararlanır. Ortaya çıkan bu kod daha sonra geliştiricilerin uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir ve projelerini geliştirmeye devam edebilecekleri sağlam bir temel oluşturabilir.

v0, bir istem alındığında geliştiricinin talep ettiği kullanıcı arayüzünün üç farklı versiyonunu çağrıştırıyor. Geliştiriciler daha sonra ihtiyaçlarına en uygun olanı seçme özgürlüğüne sahiptir. Bu kullanıcı arayüzünün kodunu kopyalayıp uygulamalarına yapıştırabilirler. Varsayılan seçenekler gereksinimlerini karşılamıyorsa v0, oluşturulan kullanıcı arayüzü geliştiricinin vizyonuyla uyumlu hale gelene kadar ayarlamalar ve değişiklikler için alan sağlar.

Şu anda v0 platformu, örnek istemlere karşılık gelen önceden yapılandırılmış bileşenler sunmaktadır. Bunlar arasında bir iletişim formu, bir çerez onay başlığı ve karanlık mod için yapılandırılmış bir kahraman bölümü yer alıyor. Bu tür şablonlar, çok çeşitli kullanıcı arayüzü ihtiyaçlarına hitap eden bir dizi özelleştirme sunar.

Vercel v0'ın eğitim rejiminin kişiselleştirilmiş kod, açık kaynaklı veri kümeleri ve sentetik veri kümelerinden yararlandığını belirtti. Araç, Vercel müşteriye özel herhangi bir veri veya kod kullanılarak öğretilmemiştir. V0 modelinin daha da geliştirilmesi, geliştiricilerin sağladığı istemler ve bağlamlar aracılığıyla gerçekleşir. Geliştirilmiş veriler sonuç olarak Vercel'in gelecekteki kullanıcı ihtiyaçlarını daha iyi tahmin etmesini ve karşılamasını sağlar.

V0'ın beta aşaması şu anda mevcut ve ilgilenen geliştiricilerin bir bekleme listesini oluşturuyor. Araç, özel alfa döneminde önemli bir ilgi topladı ve yalnızca üç hafta içinde 100.000'den fazla kayıt elde etti.

Uygulama oluşturma verimliliğini önemli ölçüde artıran v0 gibi yenilikçi araçların ve AppMaster gibi platformların ortaya çıkışı, teknoloji endüstrisinde büyüyen bir değişimin altını çiziyor. Yapay zeka ve görsel programlamanın kullanılması, geliştiricilerin zaman alan kodlama süreçlerini azaltmasına olanak tanıyarak hızlı, yüksek kaliteli uygulama sunumunun önünü açıyor.

Bununla birlikte, arka uç, web ve mobil uygulamalar için AppMaster kapsamlı kodsuz platformu cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Veri modelleri ve iş süreçleri oluşturmaya yönelik görsel bir yaklaşımla, tek bir geliştiricinin bile ölçeklenebilir, kapsamlı bir yazılım çözümü oluşturmasına olanak tanır.