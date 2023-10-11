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Vercel представляет бета-версию v0, использующую генеративный искусственный интеллект для создания компонентов пользовательского интерфейса Swift

11, окт. 2023
Vercel представляет бета-версию v0, использующую генеративный искусственный интеллект для создания компонентов пользовательского интерфейса Swift

Vercel, лидер в области разработки интерфейсов, представила инновационный инструмент, основанный на возможностях генеративного искусственного интеллекта. Этот революционный инструмент, удачно названный v0, ускоряет создание компонентов пользовательского интерфейса (UI) и полноценных веб-сайтов для разработчиков.

v0 работает на простой предпосылке. Разработчики описывают необходимый им компонент в простой текстовой подсказке. Затем v0 обрабатывает приглашение и создает компонент, отражающий заданные дескрипторы. Ожидается, что этот инструмент обеспечит быстрый и эффективный способ создания элементов пользовательского интерфейса, что сделает процесс веб-разработки более плавным.

Революционная концепция, представленная здесь, — это генеративный пользовательский интерфейс, или genUI, как его называет Vercel. GenUI по существу использует модели искусственного интеллекта, в частности модели изучения языка (LLM), для создания кода внешнего интерфейса. Полученный код затем можно легко интегрировать в приложения разработчиков, образуя надежную основу, на которой они могут продолжать развивать свои проекты.

v0, получив запрос, вызывает три различных исполнения пользовательского интерфейса, запрошенного разработчиком. Затем разработчики могут выбрать тот, который больше всего соответствует их потребностям. Они могут просто скопировать и вставить код этого пользовательского интерфейса в свое приложение. Если параметры по умолчанию не удовлетворяют их требованиям, версия 0 оставляет место для корректировок и модификаций до тех пор, пока сгенерированный пользовательский интерфейс не будет соответствовать видению разработчика.

В настоящее время платформа v0 предлагает предварительно настроенные компоненты, соответствующие примерам подсказок. К ним относятся контактная форма, баннер согласия на использование файлов cookie и главный раздел, настроенный для темного режима. Такие шаблоны предлагают широкий спектр настроек, отвечающих широкому спектру потребностей пользовательского интерфейса.

Vercel отметил, что в режиме обучения v0 использовался персонализированный код, наборы данных с открытым исходным кодом и синтетические наборы данных. Инструмент не обучался с использованием каких-либо данных или кодов Vercel, специфичных для клиента. Дальнейшее усовершенствование модели v0 происходит за счет подсказок и контекстов, предоставляемых разработчиками. Таким образом, уточненные данные позволяют Vercel лучше прогнозировать и удовлетворять будущие потребности пользователей.

Бета-фаза v0 в настоящее время доступна и накапливает список ожидания заинтересованных разработчиков. Инструмент вызвал значительный интерес во время закрытого альфа-периода, набрав более 100 000 регистраций всего за три недели.

Появление инновационных инструментов, таких как v0, и таких платформ, как AppMaster, которые значительно повышают эффективность создания приложений, подчеркивают растущий сдвиг в технологической отрасли. Использование искусственного интеллекта и визуального программирования позволяет разработчикам сократить трудоемкие процессы кодирования, открывая путь к быстрой и высококачественной доставке приложений.

Тем не менее, для серверных, веб- и мобильных приложений комплексная no-code платформа AppMaster остается привлекательным вариантом. Благодаря визуальному подходу к созданию моделей данных и бизнес-процессов он позволяет даже разработчику-одиночке создать масштабируемое комплексное программное решение.

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