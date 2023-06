Twitter a récemment étendu sa fenêtre d'édition de 30 minutes à une heure pour satisfaire ses abonnés payants Blue. Cette mise à jour offre aux utilisateurs une marge plus considérable pour l'édition des tweets, ce qui permet de rectifier plus facilement les erreurs et d'apporter les ajustements nécessaires.

Dans une annonce astucieuse, l'entreprise a édité un tweet moins d'une minute après sa publication initiale pour partager la nouvelle.

Twitter a introduit le bouton d'édition pour les utilisateurs payants en septembre 2021, après des années d'attente. Dans un premier temps, ces utilisateurs ont été autorisés à modifier leurs tweets jusqu'à cinq fois dans le délai imparti.

Les abonnés à Twitter Blue peuvent toujours profiter de la fonction d'annulation d'un tweet, qui permet d'annuler un tweet dans les 30 secondes suivant l'appui sur le bouton d'envoi. Cette fonction supplémentaire offre aux utilisateurs la possibilité de reconsidérer leurs tweets avant de les publier.

Sous la direction d'Elon Musk, Twitter a incité les créateurs à s'engager davantage sur la plateforme en développant diverses fonctionnalités. En février, Twitter a augmenté la limite de caractères pour les tweets des utilisateurs payants à 4 000 caractères, puis à 10 000 caractères en avril.

Twitter a également amélioré les capacités de téléchargement de vidéos pour les abonnés Blue. En décembre, les utilisateurs ont obtenu la possibilité de télécharger des vidéos de 60 minutes. En mars, une mise à jour a permis aux membres payants de télécharger des vidéos d'une durée de deux heures.

