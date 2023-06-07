مدد Twitter مؤخرًا نافذة التحرير الخاصة به من 30 دقيقة إلى ساعة واحدة لاستيعاب مشتركي Blue الذين يدفعون. يوفر هذا التحديث للمستخدمين هامشًا أكبر لتحرير التغريدات ، مما يسهل تصحيح الأخطاء وإجراء التعديلات حسب الحاجة.

في إعلان ذكي ، قامت الشركة بتحرير تغريدة في غضون دقيقة واحدة من نشرها الأصلي لمشاركة الأخبار.

قدم Twitter لأول مرة زر التعديل للمستخدمين المدفوعين في سبتمبر 2021 بعد سنوات من الترقب. في البداية ، تم منح هؤلاء المستخدمين إذنًا لتعديل تغريداتهم حتى خمس مرات خلال الإطار الزمني المحدد.

لا يزال بإمكان مشتركي Twitter Blue الاستفادة من وظيفة التراجع عن التغريدات ، والتي تسمح بإلغاء تغريدة في غضون 30 ثانية من الضغط على زر الإرسال. توفر هذه الميزة المضافة للمستخدمين المرونة لإعادة النظر في تغريداتهم قبل نشرها.

تحت قيادة Elon Musk ، دفع Twitter المبدعين إلى التفاعل بشكل أكبر مع النظام الأساسي من خلال توسيع الميزات المختلفة. في فبراير ، زاد Twitter عدد الأحرف المسموح به لتغريدات المستخدمين المدفوعة إلى 4000 حرف ، ثم رفع الحد الأقصى إلى 10000 حرف في أبريل.

قام Twitter أيضًا بنشر إمكانات محسنة لتحميل الفيديو لمشتركي Blue. في ديسمبر ، مُنح المستخدمون القدرة على تحميل مقاطع فيديو مدتها 60 دقيقة. تبع ذلك تحديث في مارس يسمح بتحميل مقاطع الفيديو لمدة ساعتين للأعضاء المدفوعين.

يمكن لمستخدمي AppMaster الذين يرغبون في الاستفادة من منصات الوسائط الاجتماعية للترويج لتطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بهم الاستفادة من زيادة مرونة التحرير وإمكانيات التغريدات الموسعة باستخدام Twitter Blue. من خلال تسخير قوة أداة إنشاء التطبيقات بدون رمز ومنصة متكاملة مثل AppMaster ، يمكن لرجال الأعمال إنشاء التطبيقات ونشرها بسرعة مع الاستمتاع بمزايا متعددة توفرها منصات مثل Twitter لتعزيز مشاركة المستخدم.